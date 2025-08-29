आज पुण्यात शनिवार ३० ऑगस्ट २०२५
आज पुण्यात शनिवार ३० ऑगस्ट २०२५
सकाळी ः
पुस्तक प्रकाशन ः प्रा. रामचंद्र खाडे लिखित ‘पुण्याई’ पुस्तकाचे प्रकाशन ः हस्ते- सुनीताराजे पवार, प्रा. डॉ. केशव देशमुख ः अध्यक्ष- डॉ. श्रीपाल सबनीस ः उपस्थिती- अर्जुनराव सानप, वृषाली आठल्ये, प्रा. मदन हजेरी ः महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे माधवराव पटवर्धन सभागृह, टिळक रस्ता ः १०.००.
पुस्तक प्रकाशन ः दिलीपराज प्रकाशनतर्फे ः सुहास शिरवळकर यांच्या ‘अस्तित्व’ आणि ‘सुहास शिरवळकरांच्या कविता’ या पुस्तकांचे प्रकाशन ः उपस्थिती- वैभव जोशी, सुबोध भावे ः संचेती सभागृह, नीतू मांडके हॉल, टिळक रस्ता ः ११.००.
सायंकाळी ः
व्याख्यान ः लोकविज्ञान संघटना आयोजित ः डॉ. शंतनू अभ्यंकर यांच्या पहिल्या स्मृतिदिनानिमित्त व्याख्यान ः विषय- ‘एआय- ताकद, मर्यादा, आव्हाने’ ः वक्ते- विवेक सावंत ः व्याख्यानानंतर प्रश्नोत्तरे ः एस. एम. जोशी सोशलिस्ट फाउंडेशन, नवी पेठ ः ६.००.
३७ वा पुणे फेस्टिव्हल ः व्हॉइस ऑफ पुणे फेस्टिव्हल स्पर्धा ः महाविद्यालयीन विद्यार्थी व ओपन गट
स्थळ- बालगंधर्व रंगमंदिर ः ९.००.
बुद्धिबळ स्पर्धा ः २५० हून अधिक बुद्धिबळपटू ः स्थळ- झांबरे पॅलेस ः ९.३०.
प्रेस फोटोग्राफर फोटो प्रदर्शन ः पुणे श्रमिक पत्रकार संघातर्फे ः स्थळ- बालगंधर्व कलादालन ः १०.००.
पुनः (पुण्यातील ऐतिहासिक वास्तूंचे छायाचित्र प्रदर्शन) ः सादरकर्ते- आदि चोरडिया ः स्थळ- भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च ः १०.००.
मल्लखांब स्पर्धा ः ४०० हून अधिक विद्यार्थी (मुले व मुली) ः स्थळ- महाराष्ट्र मंडळ ः १०.००
पर्यटन परिसंवाद ः सहभाग- शमा पवार, सुरेंद्र कुलकर्णी, वैभव लांबा, सुशील गोखले, जितेंद्र देशमुख ः
स्थळ- बालगंधर्व कलादालन ः १२.००.
आविष्कार भारती ः सादरकर्ते- भारती विद्यापीठ परफॉर्मिंग आर्टस ः स्थळ- बालगंधर्व रंगमंदिर ः ५.३०.
ऑल इंडिया मुशायरा ः प्रमुख पाहुणे- फौजिया खान ः सहभाग- गोविंद गुलशन, इरशाद अंजुम, आरिफ सैफी (हैदराबाद), निखत अमरोही व अन्य ः स्थळ- गणेश कला-क्रीडा रंगमंच ः रात्री ८.००.
हिंदी-उर्दू-पंजाबी मिश्रित नाटक ः स्थळ- बालगंधर्व रंगमंदिर ः रा. ९.३०.
