आज पुण्यात ३१ ऑगस्ट २०२५ रविवार
दुपारी ः
पुस्तक प्रकाशन ः सिग्नेट प्रकाशनतर्फे ः डॉ. ज्योती रहाळकर लिखित ‘गजानना तू’ आणि ‘कबीर वाणी’ या दोन पुस्तकांचे प्रकाशन ः हस्ते- स्मिता महाजन ः उपस्थिती- ॲड. प्रमोद आडकर ः डॉ. रहाळकर्स हेल्थकेअर अँड प्रेगकेअर, ज्ञानयोग, १२७/३क, आसावरी हौसिंग सोसायटी, कोथरूड ः २.३०.
सायंकाळी ः
बालगणेश फेस्टिव्हल ः संवाद, पुणे, वृद्धी रिॲलिटी, अस्तित्व फाउंडेशनतर्फे ः बालगणेश कोथरूड फेस्टिव्हलअंतर्गत पर्यावरणपूरक गणेशमूर्ती, चित्र, छायाचित्र प्रदर्शन ः नाट्यछटा, काव्यवाचन, कथाकथन, रंगभरण या स्पर्धांचे पारितोषिक वितरण ः हस्ते- राजीव तांबे ः उपस्थिती- अमोल शहा ः यशवंतराव चव्हाण कलादालन, कोथरूड ः ५.००.
चौकट ः
३७वा पुणे फेस्टिव्हल ः
पुनः (पुण्यातील ऐतिहासिक वास्तूंचे छायाचित्र प्रदर्शन) ः सादरकर्ते- आदि चोरडिया ः
स्थळ- भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इन्स्टिट्यूट ः स. १०.००.
आदिवासी वारली पेंटिंग्ज प्रदर्शन ः आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेतर्फे ः सहभाग- उल्का देवरुखकर, पालघर व डहाणू तालुक्यातील २० आदिवासी कलावंत ः बालगंधर्व कलादालन ः स. १०.००.
बॉक्सिंग स्पर्धा ः सहभाग- १४ व १८ वर्षांखालील मुले व मुली ः स्थळ- जनरल अरुणकुमार वैद्य स्टेडियम ः स.१०.००.
मल्लखांब स्पर्धा ः सहभाग- ४००हून अधिक विद्यार्थी ः स्थळ- महाराष्ट्र मंडळ ः स.१०.००.
कॅरम स्पर्धा ः सहभाग- १०० हून अधिक कॅरमपटू ः स्थळ- हॉटेल सारस, नेहरू स्टेडियम ः स. १०.००.
शरीरसौष्ठव स्पर्धा ः सहभाग- १०० हून अधिक बॉडी बिल्डर्स ः साने गुरुजी स्मारक, सिंहगड रस्ता ः १०.००.
डर्ट ट्रॅक ः सहभाग- १५०हून अधिक (मुले व मुली) ः स्थळ- चोरडिया ग्राऊंड, गंगाधाम ः स. १०.००.
कावेरी परंपरा ः सादरकर्ते- डॉ. श्यामराव कलमाडी हायस्कूल ः स्थळ- बालगंधर्व रंगमंदिर ः दु.१२.३०.
स्केटिंग स्पर्धा ः सहभाग- ५०० हून अधिक मुले-मुली ः स्थळ- बावधन एलएक्सटी स्केट्स ः ५.००.
केरळ महोत्सव ः पुणे मल्याळी फेडरेशनतर्फे ः सहभाग- पुणे व परिसरातील केरळ कलावंत (मुले व मुली) ः बालगंधर्व रंगमंदिर ः ५.३०.
आवारा हूँ (मोहम्मद रफींची गाणी) ः सादरकर्ते- अशोक हांडे ः स्थळ- गणेश कला-क्रीडा रंगमंच, स्वारगेट ः सायं. ७.००.
