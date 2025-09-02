वैमनस्यातून एकाच्या खुनाचा प्रयत्न
पुणे, ता. २ : पूर्ववैमनस्यातून एकावर कोयत्याने वार करून खुनाचा प्रयत्न केल्याची घटना हडपसरमधील म्हाडा वसाहत परिसरात घडली. याप्रकरणी चौघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
रामचंद्र तानाजी कांबळे (वय ४०, रा. संगम सोसायटी, जुनी म्हाडा कॉलनी, हडपसर) असे गंभीर जखमी झालेल्याचे नाव आहे. याप्रकरणी सोनू कांबळे, वैभव कांबळे, राहुल कांबळे, अजय पांडुळे यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला. कांबळे यांनी वानवडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रामचंद्र कांबळे रविवारी रात्री साडेआठच्या सुमारास म्हाडा कॉलनी परिसरातील लहूजी वस्ताद व्यायामशाळेजवळ मित्रांबरोबर गप्पा मारत थांबले होते. त्यावेळी आरोपींनी कांबळे यांना दांडक्याने मारहाण करत कोयत्याने वार केले. या घटनेत कांबळे गंभीर जखमी झाले आहेत. पसार झालेल्या आरोपींचा शोध घेण्यात येत आहे.
