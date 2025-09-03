मुले सापडली
सहा महिन्यांचा मुलगा आढळला
पुणे, ता. ३ : कुसुमबाई मोतीचंद महिला सेवाग्राम संस्थेत सहा महिन्यांचा शिवांश हा मुलगा दाखल झाला आहे. या मुलाच्या आई-वडिलांनी किंवा नातेवाइकांनी तीस दिवसांच्या आत संस्थेशी संपर्क करावा; अन्यथा बाल कल्याण समिती एकच्या आदेशाने त्याचे पुनर्वसन करण्यात येईल, असे संस्थेने कळविले आहे. संपर्कासाठी पत्ता : कुसुमबाई मोतीचंद महिला सेवाग्राम, २५/२० कर्वे रस्ता किंवा बाल कल्याण समिती एक येरवडा. संपर्कासाठी क्रमांक : ७३५०८८७९००.
सातवर्षीय मुलगा आढळला
पुणे, ता. ३ : भारतीय समाज सेवा केंद्र या संस्थेत सातवर्षीय मनुशंकर हा मुलगा दाखल झाला आहे. या मुलाच्या आई-वडिलांनी किंवा नातेवाइकांनी तीस दिवसांच्या आत संस्थेशी संपर्क करावा; अन्यथा बाल कल्याण समितीच्या आदेशाने त्याचे पुनर्वसन करण्यात येईल, असे संस्थेने कळविले आहे. संपर्कासाठी पत्ता : भारतीय समाज सेवा केंद्र, बर्था वरदा प्लॉट नं. ३७३, लेन नं. ६ कोरेगाव पार्क किंवा बाल कल्याण समिती क्र.२, पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्योग केंद्र परिसर, गोल्फ क्लब रस्ता, येरवडा. संपर्कासाठी क्रमांक : ०२०-२६१५८००२ किंवा ०२०-२६१५५३३२.
