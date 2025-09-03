दिव्यांग विद्यार्थ्यांनी साजरा केला गणेशोत्सव
पुणे, ता. ३ : सदाशिव पेठेतील ‘नॅशनल असोसिएशन फॉर द वेल्फेअर ऑफ फिजिकली चॅलेंज्ड’ (एनएडब्ल्यूपीसी) संस्थेच्या दृष्टिहीन व दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठीच्या सदाशिव पेठेतील निवासी प्रकल्पातर्फे गणेशोत्सव उत्साहात साजरा करण्यात आला. सात दिवसांच्या गणेशोत्सवात विद्यार्थी रममाण झाले होते.
गणेश चतुर्थीच्या दिवशी ढोल-ताशांच्या गजरात गणरायाचे आगमन झाले. गणरायासाठी संस्थेतील विद्यार्थ्यांनी सजावट केली होती. विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांच्या हस्ते दररोज गणरायाची आरती झाली. तसेच, गणेशोत्सवातील सातही दिवस विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांचे सादरीकरण झाले. सातव्या दिवशी जल्लोषपूर्ण मिरवणुकीने गणरायाला निरोप देण्यात आला. विद्यार्थी पारंपरिक वेशात तल्लीन होऊन ढोल-ताशांचे वादन करत होते. ही मिरवणूक अण्णा भाऊ साठे विद्यालयापासून लक्ष्मी रस्त्यामार्गे पुढे गेली. यावेळी विद्यार्थ्यांनी ‘सहानुभूती नको..., साथ द्या’, ‘नेत्रदान... श्रेष्ठदान’ असे संदेश देणारे फलक हाती घेतले होते. संस्थेचे संस्थापक-अध्यक्ष राहुल देशमुख आणि विश्वस्त देवता अंदुरे-देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा उत्सव साजरा झाला. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली कोद्रे यांच्या हस्ते विद्यार्थ्यांना पारितोषिकांनी गौरविण्यात आले.