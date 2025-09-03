व्लॉगिंग कार्यशाळा
पुणे, ता. ४ : सोशल मीडियाच्या जगात फॉलोअर्सशी कनेक्ट होण्यासाठी व्हिडिओ सामग्री ऑनलाइन तयार करणे आणि शेअर करणे म्हणजेच व्लॉगिंग करणे लोकप्रिय माध्यम ठरत आहे. लाईफस्टाईल, ट्रॅव्हल, फूड या प्रकारातील व्लॉग पैसे कमावण्याचे माध्यमही आहेत. ज्यांना या प्रकारामध्ये रस आहे व स्वतःची सर्जनशीलता व्लॉगच्या माध्यमातून पुढे आणायची आहे, अशांसाठी याबाबत मार्गदर्शन करणारी कार्यशाळा १४ सप्टेंबरला आयोजिली आहे. कार्यशाळेत यूट्यूब, फेसबुक, इन्स्टाग्राम या प्लॅटफॉर्मची मूलभूत माहिती, व्लॉग शूट करण्याचा निर्णय कसा घ्यावा (पूर्वनिर्मिती), व्लॉग कसा शूट करायचा (उपकरणे, कॅमेरा वर्क) व्लॉग एडिटिंग, थम्बनेल, टायटल, साउंड, ग्राफिक्स कसे ॲड करायचे, व्लॉग कसा पॅकेज करायचा, व्लॉगिंग क्षेत्रात भविष्यातील संधी आदींबाबत मार्गदर्शन होणार आहे. कार्यशाळेदरम्यान प्रत्यक्ष नमुना व्हिडिओ शूट करून त्यावर चर्चा व शंकानिरसन होणार आहे.
संपर्क : ८४८४८११५४४
अन्नसेवा उद्योग कार्यशाळा
अन्नसेवा उद्योगातील उद्योजक, हॉटेल/रेस्टॉरंट मालक आणि नवउद्योजकांसाठी एक विशेष एकदिवसीय कार्यशाळा १४ सप्टेंबरला आयोजिली आहे. यामध्ये हॉटेल, कॅफे, क्लाऊड किचन व ढाबा व्यवसायाचे नियोजन, ब्रँडिंग, स्थान धोरण, कर्मचारी धोरण, किचन व फ्लोअर व्यवस्थापन, विपणन व ग्राहक व्यवहारांविषयी मार्गदर्शन करण्यात येईल. पारंपरिक व आधुनिक व्यवसायातील बदल, तंत्रज्ञानाचा वापर, खर्चाचे नियोजन व शाश्वत व्यवसाय प्रारूप तयार करण्यावर विशेष भर दिला जाणार आहे. तसेच हॉटेल/रेस्टॉरंट व्यवसाय सुरू करताना आवश्यक २१ महत्त्वाचे टप्पे, क्लाऊड किचन, स्विगी व झोमॅटोची कार्यप्रणाली, कमिशन व नफा वाढीचे तंत्र, फूड स्टॉल्स, ढाबा व कॅफे आदींद्वारे स्थानिक स्तरावर प्रभावी व्यवसाय कसा उभारायचा, स्टाफिंग, किचन लेआउट, पीओएस प्रणाली, इन्व्हेंटरी व फायनान्स नियोजन, फ्रँचायझी मॉडेल आदींबाबतही मार्गदर्शन होणार आहे. फूड इंडस्ट्रीत स्वतःचा ठसा उमटवू इच्छिणाऱ्यांसाठी ही महत्त्वाची संधी आहे.
संपर्क : ८४८४८११५४४
पेस्ट कंट्रोल व्यवसाय कार्यशाळा
पेस्ट कंट्रोल सेवा ही आजच्या काळातील वेगाने वाढणारी गरज बनली आहे. घरगुती तसेच व्यावसायिक ठिकाणी स्वच्छता व सुरक्षिततेसाठी या क्षेत्रातील तज्ज्ञांची मागणी दिवसेंदिवस वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर पेस्ट कंट्रोल व्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्यांसाठी, तसेच विद्यमान टेक्निशियन व फॅसिलिटी मॅनेजमेंट क्षेत्रातील व्यावसायिकांसाठी तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाळा २६, २७ व २८ सप्टेंबरला आयोजिली आहे. यामध्ये पेस्ट मॅनेजमेंटची मूलभूत तत्त्वे, विविध कीटकांची ओळख, इंटिग्रेटेड पेस्ट मॅनेजमेंट, रसायनांचा सुरक्षित वापर, उपकरणांची माहिती तसेच शासन नियमांबाबत सखोल मार्गदर्शन मिळेल. यासह प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिके, व्यवसाय नोंदणी व परवाने, टेंडर प्रक्रिया, किंमत ठरविणे, एएमसी करार, तसेच डिजिटल मार्केटिंगद्वारे ग्राहक मिळविण्याचे कौशल्य आदींबाबतही माहिती दिली जाणार आहे. नवीन उद्योजक, टेक्निशियन, हॉस्पिटॅलिटी, सिक्युरिटी व लेबर कॉन्ट्रॅक्टर व्यावसायिकांसाठी ही कार्यशाळा उपयुक्त आहे.
संपर्क : ८४८४८११५४४
