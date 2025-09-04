हमालनगर मित्रमंडळ, मार्केट यार्ड
हमालनगर मित्रमंडळ १९९१ मध्ये स्थापन झाले असून गेल्या ३५ वर्षांपासून मार्केट यार्ड भागात कार्यरत आहे. हमालाच्या मुलाने हमाली न करता शिकून मोठे व्हावे, उघोग धंदा करावा यासाठी मंडळ कायमच प्रयत्नशील असते. शिवजयंती, स्वतांत्र्यदिन, प्रजासत्ताक दिन, २६ जानेवारी, कृष्ण जन्माष्टमी, दत्तजयंती, नवरात्रोत्सव, रामनवमी असे विविध राष्ट्रीय व सांस्कृतिक उत्सव मंडळातर्फे साजरे केला जातात. यंदा गणेशोत्सवात महिलांसाठी होम मिनिस्टर, लहानमुलांसाठी नृत्य स्पर्धा, तसेच निवृत्ती महाराज इंदुरीकर यांचे कीर्तन, कबीर महाराज आतार यांचे व्याख्यान, सिनेतारीका सोनाली कुलकर्णी यांच्यासह अनेक प्रसिद्ध कलावंतांचे कार्यक्रम मंडळाने आयोजित केले आहेत.
सामाजिक कार्य
- ओला व सुक्या कचऱ्याच्या विघटनाबाबत जनजागृती
- महिला बचत गटांच्या समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न
मंडळाचे पदाधिकारी
अध्यक्ष : बाळासाहेब मारणे, कार्याध्यक्ष : ज्ञानेश्वर मानकर, संस्थापक नामदेव मानकर, नयन मोहोळ, सागर बाबर, किशोर होलांदे, विनायक हरपुडे, सागर चोरघे, शिवाजी येनपुरे, संतोष भिसे.
