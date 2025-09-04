मराठा आरक्षणाच्या निर्णयावर छगन भुजबळ नाराज नाहीत कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांची माहिती
पुणे, ता. ४ ः ‘‘मंत्रिमंडळाच्या अगोदर घेतल्या जाणाऱ्या बैठकीत छगन भुजबळ स्वतः हजर होते. मराठा आरक्षणाबाबतच्या निर्णयावर ते नाराज नाहीत. त्यानंतरच्या बैठकीवेळी त्यांना अन्य काम असेल. त्यामुळेच ते हजर नव्हते. त्यामुळे त्यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकला असे नाही. ते आमच्या सर्वांसोबतच आहेत.’’ असे प्रतिपादन कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांनी केले.
पुण्यात आयोजित एका कार्यक्रमानंतर भरणे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यादरम्यान, मराठा आरक्षणाबाबत शासनाच्या निर्णयावर मंत्री छगन भुजबळ नाराज आहेत का, या प्रश्नावर ते बोलत होते. भरणे म्हणाले, ‘‘भुजबळ नाराज नसून, मंत्रिमंडळाच्या आधी होणाऱ्या बैठकीला ते हजर होते. या बैठकीला मीदेखील हजर होतो, असे सांगत मंत्रिमंडळाच्या मुख्य बैठकीवेळी त्यांना काम असल्याने ते हजर राहिले नाहीत.’’ मराठा आरक्षणावरून राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयानंतर इतर मागासवर्गीयांसाठीही उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. यात भुजबळांसह भरणे यांचाही समावेश आहे. याबाबत ते म्हणाले, ‘‘या समितीची कार्यप्रणाली अद्याप निश्चित झालेली नसून, समितीच्या यानंतर होणाऱ्या बैठकांमध्ये ओबीसीसंदर्भात योग्य तो निर्णय घेतला जाईल. राज्य सरकारला ओबीसी तसेच मराठा समाजाला सोबत घेऊन त्यांना न्याय देण्याची भूमिका आहे. या शासन निर्णयामुळे इतर मागासवर्गीय समाजाचे नुकसान होणार नाही आणि मराठा समाजालाही योग्य तो न्याय मिळेल.’’
