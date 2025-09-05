वाघोलीत महावितरणच्या तीन शाखा सुरू
पुणे

वाघोलीत महावितरणच्या तीन शाखा सुरू

Published on

पुणे, ता. ५ : शहरीकरणामुळे वाढलेल्या ग्राहकांना सुरळीतपणे सेवा देण्यासाठी महावितरणने वाघोली शाखेचे विभाजन करून चार शाखांमध्ये रूपांतर केले आहे. त्यामुळे वाघोली भागातील ग्राहकांचा वीजपुरवठा सुरळीत होण्यास मदत होणार आहे. शिरूर-हवेली मतदारसंघाचे आमदार ज्ञानेश्‍वर कटके व महावितरणचे संचालक (मानव संसाधन) यांच्या हस्ते शुक्रवारी सकाळी या नूतन शाखांचे उद्‍घाटन झाले.
यावेळी महावितरणचे प्रभारी मुख्य अभियंता ज्ञानदेव पडळकर, अधीक्षक अभियंता युवराज जरग, संजीव नेहते, कार्यकारी अभियंता देविदास बैकर, रवींद्र बुंदिले, धनंजय आहेर, प्रवीण पंचमुख आदींसह वीज कर्मचारी व परिसरात नागरिक उपस्थित होते.
वाघोली परिसरात वेगाने वाढ होत असलेल्या औद्योगिकीकरण व नागरिकीकरणामुळे सध्याचे मनुष्यबळ वाढविण्यासाठी नवीन शाखेची निर्मिती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विद्यमान वाघोली शाखेचे विभाजन करून नवीन साई सत्यम, विठ्ठलवाडी व लोणीकंद अशा या तीन नवीन शाखा निर्माण झाल्या आहेत. या शाखांच्या निर्मितीमुळे तीन सहाय्यक अभियंत्यांसह ५१ कर्मचाऱ्यांचे वाढीव मनुष्यबळ उपलब्ध झाले आहे. ज्यामुळे या भागातील ग्राहकांना अधिक चांगल्या सेवा देणे महावितरणला शक्य होणार असल्याचे महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
आमदार कटके म्हणाले की, वाघोली शाखेच्या विभाजनाच्या मागणीला महावितरणने सकारात्मक प्रतिसाद दिला, तसेच या एका शाखेच्या चार शाखा करून त्यांनी भविष्यातील विजेच्या वाढत्या मागणीचाही एकप्रकारे विचार केला आहे.

Marathi News Esakal
www.esakal.com