नवीन मराठी शाळेत शिक्षकांचा सत्कार
पुणे, ता. १० : डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीच्या नवीन मराठी शाळेत शिक्षक दिनानिमित्ताने पालक संघाच्या वतीने सर्व शिक्षकांचा सत्कार करण्यात आला. या वेळी रेडिओ आरजे शोनाली प्रमुख पाहुण्या म्हणून उपस्थित होत्या. शाळा समितीचे अध्यक्ष राजेंद्र जोग यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या कार्यक्रमात मुख्याध्यापिका हेमा जाधव, ज्येष्ठ शिक्षिका योगिता भावकर, वंदना कदम, पालक संघाचे अध्यक्ष प्रणव जोशी, तेजश्री बाभूळगावकर उपस्थित होते. चौथीतील रणंजय देसाई या विद्यार्थ्यांने डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन याची वेशभूषा केली होती. डॉ. सोनाली घाटणेकर यांनी सूत्रसंचालन केले. अर्चना पाटील यांनी पाहुण्यांचा परिचय करून दिला. वर्षा मराठे कुलकर्णी यांनी आभार मानले.
हाय लाइट फोरमतर्फे
खडक पोलिसांचे आभार
पुणे, ता. १० : संपूर्ण गणेशोत्सवात कार्यक्षेत्रातील सर्व पोलिस ठाण्यातील अधिकारी व कर्मचारी तसेच वाहतूक पोलिसांनी अहोरात्र जागून नागरिकांना गणेश देखावे पाहण्यासाठी योग्य नियोजन केले होते. खडक ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक शशिकांत चव्हाण व सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी खडकमाळवासीयांना गणेशोत्सवाचा आनंद घेण्यासाठी जे नियोजन केले, त्याबद्दल हाय लाइट फोरमचे अध्यक्ष उमेश नाईक, संगीता गोसके, वर्षा नाईक, माहिती अधिकार कार्यकर्त्या साहिल नाईक यांनी आभार मानले.
युवा स्वयंसेवकांची
स्वच्छता मोहीम
पुणे, ता. १० : यंदाच्या गणेशोत्सवात दोन कोटींहून अधिक भाविकांनी श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिरात दर्शन घेतले. उत्सव संपल्यानंतर परिसरात मोठ्या प्रमाणावर कचरा साचला होता. त्यानंतर रोटरी क्लब ऑफ पुणे डाउनटाउनच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यरत असलेल्या इंटरॅक्ट क्लब ऑफ पुणे डाउनटाउनच्या युवा स्वयंसेवकांनी पुढाकार घेत मंदिरासमोरील रस्ता स्वच्छ केला. या कार्यासाठी रोटरी सदस्य आशिमा आगाशे यांनी मार्गदर्शन केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.