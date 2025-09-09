पंढरपूर-महाड महामार्ग विस्तारीकरण कामाला विरोध
पुणे, ता. ९ : पंढरपूर-महाड महामार्गाच्या विस्तारीकरणामुळे भोर तालुक्यातील शेतकऱ्यांची जमीन बाधित होत आहे. शासनाच्या नियमाप्रमाणे भूसंपादन प्रक्रिया, मोबदला आणि पुनर्वसनाची तरतूद न करता शेतकऱ्यांच्या जमिनीतून रस्त्याचे काम सुरू केल्याने त्यास शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शवत मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले.
या कामाविरोधात भोरमधील शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांची भेट घेऊन मागण्यांचे निवेदन दिले आणि भूसंपादन प्रक्रिया झाल्याशिवाय रस्ता रुंदीकरण करू नये, अशी मागणी केली. त्यावर लवकरच या विषयावर संयुक्त बैठक घेण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. यावेळी सचिव अजय कुडले, रघुनाथ पारठे, रवी कुडले, दत्ता परखंदे, अंकुश पारठे, आदित्य बांदल, अंकुश मळेकर आदी शेतकरी उपस्थित होते.
भोर तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या भूसंपादनाची संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करूनच रस्त्याचे काम करावे. जमिनीचा योग्य व न्याय मोबदला तसेच पुनर्वसनाची तरतूद करावी. शेतकऱ्यांच्या मागण्या जोपर्यंत पूर्ण केल्या जात नाहीत व त्यांना न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत महाड-पंढरपूर रस्ता बांधकाम तत्काळ थांबवावे.
- संजय शिंदे, अध्यक्ष, शेतकरी विकास संस्था
