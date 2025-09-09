किराणा भरण्यावरून वाद पोहचला न्यायालयात
पुणे, ता. ९ ः घरात किराणा माल भरण्यावरून झालेला वाद टोकाला गेल्याने जोडपे थेट न्यायालयात गेले. तेथे झालेल्या समुपदेशनामुळे त्यांचा संसार पुन्हा सुरळीत सुरू झाला. समुपदेशकांनी पती-पत्नीची समजूत घालत मुलांच्या भवितव्यासाठी एकत्र राहण्याचे आवाहन केले. त्याला प्रतिसाद देत दाम्पत्याने कटुता विसरून पुन्हा एकत्र यायचा निर्णय घेतला. त्यानंतर त्यांनी एकमेकांच्या विरोधात दाखल केलेले तीन दावे तडजोडीने मागे घेतले.
अनुप आणि कृतिका असे या जोडप्याचे नाव आहे. या दोघांचा २००० मध्ये विवाह झाला होता. अनुप हा व्यावसायिक असून कृतिका गृहिणी आहेत. त्यांचा मुलगा कॉलेजमध्ये शिकतो, तर मुलगी शाळेत शिकते. पती किराणा भरत नाही, अशी तक्रार पत्नीने केली. त्यावरून दोघांमध्ये जोरदार भांडणे झाली. रागाच्या भरात पतीने थेट विभक्त राहण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली; तर पत्नीने तात्पुरत्या पोटगीसाठी कौटुंबिक न्यायालयात अर्ज केला. हे प्रकरणात कौटुंबिक न्यायालयात आल्यानंतर न्यायालयाने जोडप्याला समुपदेशनासाठी पाठविले. पत्नीतर्फे अॅड. भाग्यश्री गुजर-मुळे आणि पतीतर्फे अॅड. प्रियांका जहागीरदार यांनी काम पाहिले. त्यांच्यासमवेत समुपदेशक शानूर शेख यांनी पती-पत्नीचे समुपदेशन केले. त्यांनी या दाम्पत्याची समजूत घालत त्यांच्यामधील वाद कमी केले; तसेच मुलांच्या भवितव्यासाठी एकत्र येण्याचे आवाहन केले. त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देत दोघांनी तडजोड करायचे ठरविले. त्यानुसार, पतीने पत्नीला घरखर्चासाठी दरमहा सात हजार रुपये, वर्षभरात थकीत पोटगीचे दोन लाख रुपये आणि तिचे गहाण ठेवलेले बारा तोळे सोने देण्याची तयारी दर्शवली आणि मुलीचे संपूर्ण शिक्षण आणि लग्नाच्या खर्चाची जबाबदारी घेतली; तर पत्नीने पतीविरोधातील सर्व दावे मागे घेण्यास संमती दिली.
पतीने तीन वर्षे पोटगीच दिली नाही
कौटुंबिक न्यायालयाने पत्नीचा अर्ज मंजूर करत तिला व मुलीला दरमहा सात हजार रुपये अंतरिम पोटगी देण्याचा आदेश पतीला दिला. मात्र, पतीने तीन वर्षे पोटगीच दिली नाही. त्यामुळे दोन लाख अठरा हजार रुपयांची थकीत पोटगी मिळावी, यासाठी पत्नीच्या वकिलांनी न्यायालयात दाद मागितली. त्यामुळे दोघे विभक्ती, पोटगी आणि थकीत पोटगी असे तीन दावे न्यायालयात लढत होते.
जोडप्यामध्ये कोणत्याही मुद्यावरून वाद झाल्यानंतर कुठे थांबायचे हे समजायला हवे. छोटी गोष्ट ताणल्यास पराचा कावळा होऊन वाद टोकाला पोहोचतात. त्यामुळे आम्ही हे प्रकरण समुपदेशनासाठी पाठविण्याची विनंती न्यायालयाला गेली. समुपदेशकांनी समजावून सांगितल्यानंतर दाम्पत्यामधील वाद मिटून दोघे पुन्हा एकत्र आले.
- अॅड. भाग्यश्री गुजर-मुळे, पत्नीच्या वकील
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.