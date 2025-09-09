आवाजी उत्सवावर निर्बंध आवश्यक
पुणे, ता. ९ : गेल्या काही वर्षांत पुणे जिल्हा तसेच शहर परिसरात गणेशोत्सव, अनंत चतुर्दशीच्या विसर्जन मिरवणुका, अन्य जाती-धर्मीयांचे उत्सव, महापुरुषांच्या जयंत्या स्पीकरच्या भिंती, लेझर व प्रखर लाईट्स लावून साजऱ्या केल्या जात आहेत. पारंपरिक वाद्य तसेच ढोल-ताशा पथक यांचाही आवाज मर्यादेच्या बाहेर असतो. यासंदर्भात उच्च न्यायालय आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने रहिवासी, औद्योगिक परिसरात ठराविक डेसिबलची मर्यादा आखून दिली आहे. परंतु याचे पालन कोणीही करताना दिसत नाही. त्यामुळे आवाजी उत्सवावर निर्बंध घालावेत, अशी मागणी ॲड. विशाल सातव यांनी केली आहे.
कर्कश आवाजाचा परिणाम आरोग्यावर होताना दिसत आहे. कायमचे बहिरेपण, पूर्ण दृष्टी जाणे, हृदयविकाराने मृत्यू अशा गंभीर स्वरूपाच्या घटना वारंवार घडत आहेत. स्पीकरच्या भिंतीवर वाजवली जाणारी अश्लील गाणी, स्पीकरच्या भिंतींसमोर ट्रॅक्टरवर किंवा ट्रॉलीवर अश्लील हावभाव, हातवारे करत नाचणारी वय वर्ष १० ते १६ वयोगटातील मुले हे चित्र भयावह आहे. या संदर्भातले व्हिडिओ वेगवेगळ्या प्रसारमाध्यमांवर उपलब्ध आहेत, असे नमूद करत त्याबाबत निवेदन ॲड. सातव यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि स्थानिक राजकीय प्रतिनिधी यांना मेलद्वारे पाठवले आहे.
