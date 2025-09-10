ढोले-पाटील शैक्षणिक संस्थेतर्फे आरतीचा विश्वविक्रम
पुणे, ता. १० ः ढोले-पाटील शैक्षणिक संस्थेने यंदाच्या गणेशोत्सवात सर्वाधिक नागरिकांसह दिवे ओवाळून एकत्रित आरती करण्याचा विश्वविक्रम केला. या उपक्रमाची नोंद ‘गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड’मध्ये झाली आहे.
ढोले-पाटील शैक्षणिक संस्थेच्या खराडी येथील कॅम्पसमध्ये १७२४ महिलांच्या सहभागाने हा उपक्रम झाला. ‘गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड’च्या सर्व नियमांची पूर्तता करत एकाच वेळी लक्ष दिव्यांनी आरती करण्यात आली. गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डचे वरिष्ठ अॅडज्युडिकेटर स्वप्नील डांग्रीकर यांनी या उपक्रमाचे परीक्षण केले. उपक्रमानंतर लगेचच ढोले-पाटील शैक्षणिक संस्थेचे अध्यक्ष सागर ढोले-पाटील यांना या विश्वविक्रमाचे प्रमाणपत्र त्यांनी सुपूर्त केले. गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डचे समन्वयक मिलिंद वेर्लेकर यावेळी उपस्थित होते.
‘‘आमच्या संस्थेच्या परिसरातील गणेश मंदिरात गेल्या १५ वर्षांपासून मोठ्या उत्साहात गणेशोत्सव साजरा केला जातो. हा उपक्रम गणेशोत्सवातील सांस्कृतिक कार्यक्रमांचाच एक भाग होता. गणरायाकडे शांतता आणि समृद्धीसाठी प्रार्थना करण्याच्या हेतूने हा उपक्रम केला’’, असे सागर ढोले-पाटील म्हणाले.
