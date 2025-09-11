पुण्यात ‘हायड्रोजन बस’चा मार्ग मोकळा
पुणे, ता. ११ : पुण्यातील रस्त्यावर आता ‘हायड्रोजन बस’ धावण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हायड्रोजन बससाठी आवश्यक असणाऱ्या इंधन केंद्राची जबाबदारी संबंधित बसच्या कंपनीने घेतली आहे. चिंचवडच्या भागात तात्पुरत्या स्वरूपाचे इंधन केंद्र तयार केले जाणार असून महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (मेडा) दोन बस उपलब्ध करून देत आहे. त्यामुळे येत्या महिन्याभरात पुण्यात दोन हायड्रोजन बस धावतील.
‘मेडा’ने बस उपलब्ध करून देण्यास होकार दर्शविल्यानंतर इंधन केंद्राचा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यासाठी सुमारे पाच कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. दोन बससाठी पाच कोटींचा खर्च करणे, हे व्यवहार्य नसल्याने पीएमपी प्रशासनाने संयमाने निर्णय घेतला होता. दरम्यान, पीएमपीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांच्या बैठकीत संबंधित बस कंपनीकडून तात्पुरत्या स्वरूपाचे इंधन केंद्र सुरू करण्याविषयी चर्चा झाली. त्यानंतर कंपनीसोबत झालेल्या चर्चेत कंपनीने तात्पुरत्या स्वरूपात इंधन केंद्र बांधून देण्यास सहमती दर्शवली असल्याचे पीएमपी प्रशासनाने सांगितले.
केंद्रासाठी हवी दोन एकर जागा
‘मेडा’ने पीएमपीला दिलेल्या पत्रात इंधन केंद्रासाठी सुमारे दोन एकर जागेची आवश्यकता असल्याचे सांगत, त्याचा खर्च पीएमपी प्रशासनाने करावा, असे सांगितले होते. त्यामुळे पीएमपी प्रशासन पेचात होते. अखेर यावर तोडगा निघाला असून, बस कंपनीच इंधन केंद्र बांधणार आहे. हायड्रोजन बसला चांगला प्रतिसाद मिळाल्यानंतर पीएमपी प्रशासन बालेवाडी परिसरात असलेल्या दोन एकर जागेवर कायमस्वरूपाचे इंधन केंद्र बांधणार आहे. जागेसह इंधन केंद्राच्या बांधणीचा खर्च पीएमपी करणार आहे.
हायड्रोजन बसविषयी
- लांबी : १२ मीटर
- प्रवासी क्षमता : ४० बसलेले, उभे - २० ते २५, एकूण ६० ते ६५ प्रवासी
- इंधन टाकी : ८ ते १२ किलो
- इंधन भरण्यासाठी लागणारा वेळ : सरासरी १० ते १२ मिनिटे
- किती धावणार : सुमारे २८० ते ३५० किलोमीटर
‘मेडा’ पीएमपीला दोन हायड्रोजन बस देत आहे. संबंधित बसची कंपनीच इंधनाची व्यवस्था करत असल्याने पुण्यात ही बस धावण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महिन्याभरातच शहरात ही बस धावेल.
- पंकज देवरे, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, पुणे
