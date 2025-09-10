पुण्यात कमाल तापमानात वाढ
पुणे, ता. १० ः शहरामध्ये पावसाने उघडीप दिल्याने बुधवारी कमाल तापमानात वाढ झाली. दिवसभर ढगाळ आणि ऊन असे वातावरण होते, दुपारी काहीसा उकाडाही जाणवला. कमाल साधारण २७ ते २८ अंश सेल्सिअस असलेल्या तापमानात वाढ होऊन ३२ ते ३३ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचले आहे. पुढील दोन दिवस ढगाळ वातावरण राहण्याची शक्यता भारतीय हवामान शास्त्र विभागाने वर्तविली आहे.
शहरात गेल्या काही दिवसांपासून अधूनमधून पाऊस सुरू होता. मात्र, पावसाने उघडीप दिल्याने उन्हाचा उकाडा वाढल्याचे दिसून आले. शहर आणि उपनगरांमध्ये कोरडे वातावरण होते, तर कुठेही पावसाची नोंद झाली नाही. शिवाजीनगर भागात कमाल तापमान ३१ अंश सेल्सिअस नोंदवले केले तर सर्वाधिक कमाल तापमानाची नोंद तळेगाव भागात झाली. तळेगावमध्ये ३४.६ अंश सेल्सिअस तापमान होते. तर शिरूरमध्ये ३३.६ अंश सेल्सिअस, दौंडमध्ये ३२.७ अंश सेल्सिअस, मगरपट्टा भागात ३२.४ अंश सेल्सिअस, लवळेमध्ये ३१.८ अंश सेल्सिअस, हडपसरमध्ये ३१.३ अंश सेल्सिअस तर पाषाण भागात ३१अंश सेल्सिअस तापमान नोंदविले गेले आहे.
