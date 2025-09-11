‘सकाळ’तर्फे केतकी माटेगावकर लाइव्ह
पुणे, ता. ११ ः नव्या पिढीतील आश्वासक युवा गायिका केतकी माटेगावकर हिच्या सुरांची पर्वणी संगीतप्रेमींना मिळणार आहे. सकाळ माध्यम समूहातर्फे ‘केतकी माटेगावकर लाइव्ह’ या नव्याकोऱ्या विशेष संगीत मैफिलीचे आयोजन करण्यात आले आहे. येत्या ३ ऑक्टोबरला ही विशेष संगीत मैफील रंगणार आहे. कोथरूडच्या यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृहात रात्री नऊ वाजता हा कार्यक्रम होणार आहे. या कार्यक्रमाच्या तिकीट विक्रीला सुरुवात झाली आहे.
सकाळ माध्यम समूहातर्फे चोखंदळ पुणेकर रसिकांसाठी नेहमीच दर्जेदार सांस्कृतिक-सांगीतिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. सोनू निगम, श्रेया घोषाल, जावेद अली, नीलाद्री कुमार, अन्नू कपूर, स्वानंद किरकिरे, राहुल देशपांडे, उषा उत्थुप, पापोन अशा दिग्गज कलाकारांच्या मैफिली ‘सकाळ’ने आयोजित केल्या आहेत. याच मालिकेतील हा पुढचा कार्यक्रम आहे.
या कार्यक्रमात केतकी माटेगावकर हिची दर्जेदार गाणी रसिकांना ऐकायला मिळतील. केतकीच्या स्वतःच्या गीतांसह गाजलेली मराठी-हिंदी चित्रपटगीते, भावगीते, नाट्यगीते, अभंग, भक्तीगीते अशा वैविध्यपूर्ण गाण्यांची पर्वणी या कार्यक्रमात असेल. आजवर रूढ असलेल्या संगीत मैफिलींच्या स्वरूपापेक्षा या कार्यक्रमाचे स्वरूप वेगळे असून प्रेक्षकांना सहभागी करून घेत, त्यांच्याशी संवाद साधत ही मैफील पुढे जाणार आहे. गीतांच्या दर्जेदार सादरीकरणासह एक दर्जेदार दृश्यात्मक अनुभव या कार्यक्रमातून रसिकांना मिळणार आहे. केतकीचा आजवरचा संगीत प्रवासही यातून उलगडणार असून काही नृत्यरचनांचाही कार्यक्रमात समावेश असेल.
या कार्यक्रमाची तिकिटे आरक्षित करण्यासाठी bookmyshow.com या संकेतस्थळाला भेट द्या किंवा ९८२२४ १०८४१ या क्रमांकावर संपर्क साधा, असे आवाहन सकाळ माध्यम समूहाने केले आहे.
हे लक्षात ठेवा
कधी ः ३ ऑक्टोबर
केव्हा ः रात्री ९ वाजता
कुठे ः यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृह, कोथरूड
सर्व प्रकारच्या वयोगटातील संगीत रसिकांना आवडेल, अशा प्रकारे आम्ही या मैफलीची आखणी केली आहे. रूढ स्वरुपापेक्षा वेगळ्या स्वरुपातील कार्यक्रमाचा अनुभव रसिकांना देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.
- केतकी माटेगावकर, युवा गायिका
