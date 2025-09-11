‘इंटिग्रेटेड फॅमिली मेडिसिन’ अभ्यासक्रम प्रवेशासाठी रविवारपर्यंत मुदत
पुणे, ता. ११ : महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठातर्फे शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ करिता ‘फेलोशिप इन इंटिग्रेटेड फॅमिली मेडिसिन’ या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश सुरू झाले आहेत. या अभ्यासक्रमासाठी ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज सादर करण्यासाठी १४ सप्टेंबरपर्यंत मुदत दिली आहे.
विद्यापीठाच्या फेलोशिप अभ्यासक्रमाविषयी माहिती देताना विद्यापीठाचे कुलसचिव यांनी सांगितले की, प्राथमिक आरोग्यसेवेचे सक्षमीकरणाच्यादृष्टीने विद्यापीठाने ‘फेलोशिप इन इंटिग्रेटेड फॅमिली मेडिसिन’ अभ्यासक्रमाची सुरवात केली आहे. सर्वसमावेशक आणि सुलभ आरोग्य सेवेसाठी हा अभ्यासक्रम तयार केला आहे. शहरी आणि ग्रामीण भागात मूलभूत कौशल्यपूर्ण आरोग्यसेवा देण्यासाठी अभ्यासक्रम सुरु केला आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाशी सुसंगत मल्टी डिसिल्पिनरी एज्युकेशन आणि भारतीय ज्ञानप्रणाली यांना प्राधान्य देणारा हा अभ्यासक्रम आहे. अभ्यासक्रमास वैद्यकीय आणि आयुर्वेद विद्याशाखेतील पदवी परीक्षा उत्तीर्ण असलेले विद्यार्थी प्रवेश घेऊ शकतात, असे विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. राजेंद्र बंगाळ यांनी सांगितले.
अभ्यासक्रमात विद्यार्थ्यांना सर्वसामान्य आजारांवर उपचार, स्त्रीरोग, बालरोग, प्राथमिक आपत्कालीन व्यवस्थापन, मानसिक आरोग्य अशा विभागांमध्ये प्राथमिक तपासणी, स्क्रीनिंग आणि उपचारांचे मूलभूत कौशल्ये दिले जाणार आहे. आयुर्वेद आणि आधुनिक वैद्यकशास्त्राचा योग्य सल्ला आणि उपचार हा अभ्यासक्रमाचा गाभा आहे. या अभ्यासक्रमाबाबत अधिक माहितीसाठी ‘www.muhs.ac.in’ या संकेतस्थळाला भेट द्यावी, असे आवाहन विद्यापीठाने केले आहे.
