व्यावसायिक पायलट परवानाबाबत शिबिर
पुणे, ता. ११ ः ‘यंग लर्नर्स एव्हिएशन ॲकॅडमी आणि ‘सर बाळासाहेब देवरस एव्हिएशन गॅलरी’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘व्यावसायिक पायलट परवाना’ या विषयावर शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. रविवारी (ता. २१) सकाळी अकरा वाजता शिवाजीनगर येथील पीएमसी मेट्रो स्टेशनजवळील एव्हिएशन ॲण्ड स्पेस गॅलरी येथे हे शिबिर होणार आहे.
ॲकॅडमीचे संस्थापक कॅप्टन नितीन बेंद्रे यावेळी मार्गदर्शन करणार आहेत. त्यांच्यासोबत मुख्य ग्राउंड प्रशिक्षक कॅप्टन आणि इतर वैमानिक उपस्थित राहणार असून विद्यार्थी व पालकांच्या शंकांचे निरसन त्यात होणार असल्याची माहिती नितीन बेंद्रे यांनी गुरुवारी (ता. ११) पत्रकार परिषदेत दिली. या पत्रकार परिषदेला ॲकॅडमीचे संचालक रश्मी इंदुलकर, यंग लर्नर्स एव्हिएशन ॲकॅडमीचे मुख्य ग्राउंड प्रशिक्षक कॅप्टन अतुल वास्कले आणि सर बाळासाहेब देवरस एव्हिएशन गॅलरीचे व्यवस्थापक सुजित शेंडकर उपस्थित होते. शिबिर मोफत असून त्याविषयी माहिती जाणून घेण्यासाठी www.ylaa.in या संकेतस्थळावर आवश्यक माहिती उपलब्ध आहे.
