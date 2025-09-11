जांभूळवाडी रस्त्याचा अहवाल देण्याची सूचना
पुणे, ता. ११ : चांदणी चौक ते जांभूळवाडी आणि जैन वसतिगृह बकोरी फाटा ते बकोरी रस्ता या दोन्ही रस्त्यांच्या कामाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल एक महिन्यांच्या आत तयार करावा, अशी सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (पीएमआरडीए) गुरुवारी केली. पुणे महानगरपालिकेने या दोन्ही रस्त्यांच्या भूसंपादनासाठी जमीनधारकांसोबत तातडीने बैठक घ्यावी, असेही त्यांनी सांगितले.
चांदणी चौक ते जांभूळवाडी, जैन वसतिगृह बकोरी फाटा ते बकोरी रस्ता, वाघोली ते केसनंद, वाघोली ते आव्हाळवाडी या रस्त्यांच्या कामासंदर्भात उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई येथे बैठक झाली. वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण पुणेचे प्रकल्प संचालक संजय कदम, उपमुख्यमंत्र्यांचे सहसचिव विकास ढाकणे, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, ‘पीएमआरडीए’चे आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे, पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त नवल किशोर राम उपस्थित होते. वाढत्या नागरिकरणामुळे पुणे शहरातील वाहतुकीवर ताण येत असून त्यामुळे अनेक ठिकाणी वाहतूक कोंडी होत आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे, अशा सूचनाही उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या. तर बकोरी ते केसनंद आणि वाघोली ते आव्हाळवाडी हा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील रस्ता आहे. परंतु नागरिकांची होणारी गैरसोय पाहता, प्राधिकरणाने हा रस्ता तातडीने तयार करावा, असे त्यांनी सांगितले.
