अमृत प्रशिक्षण योजनेंतर्गत मोफत सोलर प्रशिक्षण
पुणे, ता. ११ : महाराष्ट्र संशोधन पुणे उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी व महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने खुल्या प्रवर्गातील ‘अमृत’च्या लक्षित गटातील उमेदवारांसाठी मोफत प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहेत. याच अनुषंगाने एमसीईडी पुणे जिल्ह्याद्वारे अमृत प्रशिक्षण योजनेंतर्गत १८ दिवस कालावधीच्या निवासी सोलर प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत सोनर पी. व्ही. प्रणालीचे महत्त्व आणि व्याप्ती, सौर क्षेत्रात व्यवसायाच्या संधी, सोलर पी. व्ही. फंडामेंटल, सोलर बेसिक्स, सोलर मॉड्यूलस, सोलर पी. व्ही. सिस्टीम (ऑफ ग्रीड, ऑन ग्रीड आणि हायब्रीड सिस्टिम), बाजारपेठ पाहणी आणि तंत्र बाजार सर्वेक्षण, साधने आणि तंत्रे, प्रकल्प अहवाल तयार करणे, उद्योगाचे व्यवस्थापन, यशस्वी उद्योगाची चर्चा व भेटी आदी विषयावर प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. या प्रशिक्षणात सहभाग नोंदविण्यासाठी लाभार्थी हा किमान १८ वर्षे पूर्ण आणि आठवी उत्तीर्ण असावा, तसेच तो महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी असावा व त्याच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाखापेक्षा कमी असावे. बाबी महत्त्वाच्या आहेत. त्यामुळे सहभागी होऊन इच्छिणाऱ्यांनी शैक्षणिक कागदपत्र, जातीचा उल्लेख असलेला कोणताही शासकीय कागदपत्रांचा पुरावा, शाळा सोडल्याचा दाखला, महाराष्ट्र राज्याचा अधिवासी असल्याचे तहसीलदार यांचे प्रमाणपत्र आदी कागदपत्रांसह प्रवेश अर्ज शिवाजीनगर येथील कृषी महाविद्यालय आवारामधील एमसीईडी, जिल्हा उद्योग केंद्र येथे जमा करावे, असे आवाहन केंद्रातर्फे केले आहे.
