दिल्लीतील संमेलनाचा खर्च साडेतीन कोटी
महिमा ठोंबरे ः सकाळ वृत्तसेवा
पुणे, ता. ११ ः दिल्ली येथे झालेल्या ९८व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचा खर्च जवळपास तीन कोटी ३५ लाख रुपये झाल्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे या संमेलनात मिळालेल्या निधीपेक्षा खर्च कमी झाल्याचे चित्र आहे.
गेल्या तीन वर्षांपासून संमेलनाला सरकारकडून दोन कोटी रुपयांचा निधी दिला जातो. दिल्लीतील संमेलनाचा आवाका लक्षात घेता महामंडळाने अधिक निधीची मागणी केली होती. ती मंजूर झाल्यामुळे विशेष बाब म्हणून मराठी भाषा विभागाने अतिरिक्त दोन कोटी रुपयांचा निधी संमेलनाला दिला होता. त्यामुळे सरकारकडूनच एकूण चार कोटी रुपयांचा निधी या संमेलनाला मिळाला. तसेच, स्वागताध्यांसह काही देणगीदारांनीही संमेलनाला निधी दिला होता. मात्र आत्तापर्यंत झालेल्या हिशोबाचा अंदाज घेता संमेलनाचा कमाल खर्च तीन कोटी ३५ लाख रुपयांपर्यंतच सीमित राहील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
संमेलनाचा हिशोब संयोजन समितीने अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाला सादर करणे बंधनकारक आहे. हा हिशोब अंतिम टप्प्यात असून लवकरच तो महामंडळाकडे सादर केला जाणार आहे. त्यानंतर हिशोबाचा नेमका आकडा समोर येईल. महामंडळाच्या घटनेनुसार अधिक रक्कम जमा झाली असल्यास ती संयोजन संस्थेकडेच ठेवली जाते आणि खर्च अधिक झाल्यास त्याची तरतूद करण्याची जबाबदारीही संयोजन संस्थेचीच असते. मात्र सरकारी निधी शिल्लक राहिल्यास तो सरकारला परत करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे हिशोब सादर केल्यानंतर सरकारी निधी शिल्लक राहिल्याचे आढळल्यास तो निधी सरकारला परत केला जाणार आहे.
यापूर्वी गतवर्षी अमळनेर येथे झालेल्या ९७व्या साहित्य संमेलनासाठी राज्य सरकारच्या निधी, विविध देणग्या यातून सुमारे २ कोटी ४० लाख रुपये, इतकी रक्कम जमा झाली होती. मात्र संमेलनाचा खर्च सुमारे २ कोटी ७० लाख रुपये झाला होता. जमा झालेल्या रकमेपेक्षा अधिक खर्च झालेले हे पहिलेच संमेलन होते.
साताऱ्यातील संमेलनावरही सरकारी ‘कृपादृष्टी’
दरवर्षी राज्य सरकारतर्फे साहित्य संमेलनाला दोन कोटी रुपयांचा निधी दिला जातो. साताऱ्यातील ९९व्या साहित्य संमेलनालाही तो दिला जाणार आहे. मात्र त्यासह अतिरिक्त एक कोटी रुपयांचा निधीही मराठी भाषा विभागातर्फे दिला जाणार असल्याचे मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी जाहीर केले आहे. अद्याप संमेलनाच्या तारखाही जाहीर व्हायच्या असतानाच सरकारी ‘कृपादृष्टी’ला सुरुवात झाली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.