पुण्यातील तापमानात किंचित घट
पुणे, ता. ११ ः शहरासह उपनगरामध्ये दिवसभर ढगाळ आणि उन्हाचे वातावरण होते. दुपारी उन्हामुळे उकडा वाढला असला तरी बुधवारच्या तुलनेत एक अंश सेल्सिअसने गुरुवारी तापमानात घट झाली. तर पुढील दोन दिवस ढगाळ वातावरणा राहण्याची शक्यता असून अति हलक्या स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता भारतीय हवामान शास्त्र विभागाने वर्तविली आहे.
पुण्यात मागील काही दिवसांपासून पाऊस पूर्णपणे थांबला आहे. शहरासह उपनगरामध्ये कुठेही गुरुवारीही पावसाची नोंद झालेली नाही. तळेगाव भागात सर्वाधिक ३३.२ अंश सेल्सिअस, बारामती ३१.९ तर मगरपट्टा भागात ३०.९ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली आहे. शिवाजीनगर भागात ३०.२ अंश सेल्सिअस, चिंचवडमध्ये ३० अंश सेल्सिअस, हडपसरमध्ये २९.९ अंश सेल्सिअस, पाषाण भागात २९.४ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली आहे.
