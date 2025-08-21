हातातील अशक्तपणा, सुन्नपणा
पुणे, ता. २१ : हस्तांदोलन करताना हातात पुरेशी ताकद जाणवत नाही? बोटांमध्ये सतत सुन्नपणा जाणवतोय? हातातील वस्तू गळून पडतात? तर ही केवळ थकवा आल्याचे किंवा वय वाढल्याचे लक्षण नाहीत. तर हे पाठीच्या कण्यामधील मज्जारज्जूवर (स्पायनल कॉर्ड) वर विविध कारणांमुळे येणारा दाबाचे (स्पायनल कॉर्ड कॉम्प्रेशन/मायलॉपथी) सुरवातीचे लक्षण असू शकते. या लक्षणांकडे दुर्लक्ष केल्यास अडखळत चालता न येणे, अंग सुन्न होणे अशा पुढील टप्प्यातील आजारांनादेखील निमंत्रण मिळू शकते. म्हणून, अशी लक्षणे असल्यास मणका व चेता शल्यविशारदाचा (न्यूरोसर्जन) सल्ला घ्या, असे आवाहन तज्ज्ञांनी केले आहे.
‘स्पायनल कॉर्ड कॉम्प्रेशन’ म्हणजे मणक्याच्या आतून जाणाऱ्या मज्जारज्जूवर हाडे, चकती, गाठ किंवा इजा यामुळे येणारा दाब ही स्थिती होय. हा दाब वाढला की मज्जासंस्थेवर परिणाम होऊन हात-पाय अशक्त होणे, हालचाली मंदावणे आणि समन्वय कमी होणे अशी लक्षणे दिसू लागतात. खासकरून तरुणपणी ही लक्षणे न जाणवता वय वाढताना जाणवतात. त्यामुळे, रुग्णाला हा वाढत्या वयाचा परिणाम असल्याचा गैरसमज होतो व त्याकडे दुर्लक्ष होते. परंतु, सुरवातीच्या टप्प्यात याचे निदान झाल्यास ही स्थिती औषधोपचार, फिजिओथेरपी किंवा शस्त्रक्रियेद्वारे दूर करता येते, असा न्यूरोसर्जनकडून सल्ला दिला जातो.
हातांमध्ये अचानक अशक्तपणा येणे किंवा सतत सुन्नपणा जाणवणे, याकडे दुर्लक्षित करू नका. अशावेळी ‘एमआरआय’सारख्या तपासण्या करून मुळ कारण शोधणे आणि त्यावर त्वरित उपचार करणे अत्यावश्यक आहे. वेळीच योग्य उपचार केल्यास मज्जारज्जूवरील दाब कमी करता येतो आणि पुढील गुंतागुंत टाळता येते. ही लक्षणे दिसल्यास त्वरित मेंदूविकारतज्ज्ञ किंवा मणका शल्यविशारदचा सल्ला घेणं अत्यावश्यक आहे
- डॉ. सचिन पाटील, चेता शल्यविशारद
‘स्पायनल कॉर्ड कॉम्प्रेशन’ किंवा ‘मायलॉपथी’मध्ये मानेच्या मज्जारज्जूवर दाब आल्यास ही समस्या दिसते. वाढत्या वयात संधीवात किंवा स्लीप डिस्क यामुळे हे लक्षणे दिसतात. दोन्ही हातांना समस्या किंवा तोल सांभाळता येत नसेल, तर डॉक्टरांच्या सल्ल्याने मानेच्या ‘एमआरआय’ तपासण्या करायला हव्यात. यावर जितके लवकर उपचार केले जातील तितका त्याचा फायदा होतो. यावर फिजिओथेरपी किंवा औषधांनी हे लक्षणे जात नाही, तर शस्त्रक्रिया करावी लागते.
- डॉ. अक्षय गुप्ते, चेता शल्यविशारद
या लक्षणांकडे वेळीच लक्ष द्या
- हस्तांदोलन करताना हातात ताकद न वाटणे
- बोटं, तळहात सुन्न होणं किंवा मुंग्या येणे
- वस्तू वारंवार हातातून गळून पडणे
- चालण्यात किंवा पाय हलवताना अडचण
- संतुलन बिघडणे किंवा अंग जड होणे
