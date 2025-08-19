अपघाती जखमी पादचाऱ्याचा उपचारादरम्यान मृत्यू
पुणे, ता. १९ : भरधाव वाहनाच्या धडकेत पादचाऱ्याचा मृत्यू झाल्याची घटना येरवडा भागात घडली. अपघातानंतर पसार झालेल्या वाहनचालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे.
करण मरिअप्पा पवार (वय ५६, रा. राजरत्न बुद्धविहाराजवळ, ताडीवाला रस्ता) असे मृताचे नाव आहे. याप्रकरणी वाहनचालकावर गुन्हा दाखल झाला आहे. पवार यांचा मुलगा आकाश यांनी याबाबत येरवडा पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, करण हे ३१ मे रोजी येरवड्यातील सादलबाबा चौकातून जात होते. त्यावेळी भरधाव वाहनाच्या धडकेत ते गंभीर जखमी झाले होते. त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. उपचारादरम्यान त्यांचा रुग्णालयात मृत्यू झाला. त्यानंतर त्यांचा मुलगा आकाश यांनी येरवडा पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. पोलिस उपनिरीक्षक सी. व्ही. बेरड तपास करत आहेत.
