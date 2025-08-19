मौजमजेसाठी वाहनांची चोरी; तीन गुन्हे उघडकीस
पुणे, ता. १९ : मौजमजेसाठी वाहनचोरीचे गुन्हे करणाऱ्या अल्पवयीन मुलाला गुन्हे शाखेच्या दरोडा आणि वाहन चोरीविरोधी पथकाने ताब्यात घेतले. त्याच्याकडून एक दुचाकी आणि दोन रिक्षा जप्त केल्या आहेत. वारजे भागातील रामनगर परिसरात ही कारवाई करण्यात आली.
अल्पवयीनाने सहकारनगर परिसरातून रिक्षा चोरली होती. याप्रकरणी सहकारनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. अल्पवयीन वारजे भागातील रामनगर परिसरातील मोकळ्या जागेत थांबला होता. त्याच्याकडे असलेली रिक्षा चोरीची असल्याची माहिती पोलिस कर्मचारी साईकुमार कारके यांना मिळाली. त्यानंतर पोलिसांच्या पथकाने त्याला सापळा लावून ताब्यात घेतले. चौकशीत त्याने रिक्षा चोरल्याची कबुली दिली. अल्पवयीनाने सहकारनगर, वारजे, हडपसर परिसरातून एक दुचाकी, दोन रिक्षा चोरल्याचे उघड झाले. त्याच्याकडून तीन गुन्हे उघडकीस आले आहेत.
