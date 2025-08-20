आज पुण्यात २१ ऑगस्ट २०२५ गुरुवार
दुपारी ः
डिजिटल प्रिंटिग प्रदर्शन ः द पूना प्रेस ओनर्स असोसिएशनतर्फे ः टेकनोव्हा- एका छताखाली प्रिंटिंगविषयी ः प्राइड हॉटेल लि., ५, विद्यापीठ रस्ता ः १.००.
ज्येष्ठ नागरिक सन्मान ः विविध क्षेत्रांत वैशिष्ट्यपूर्ण कार्य केलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांचा सन्मान ः प्रमुख पाहुणे- चंद्रकांत पाटील ः उपस्थिती- मुरलीधर मोहोळ ः अध्यक्ष- मधुकर तळवळकर ः निवारा वृद्धाश्रम, नवी पेठ ः ३.००.
उद्घाटन समारंभ ः श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपती ट्रस्ट, जय गणेश रुग्णसेवा अभियान, आरोग्यसेवा मंडळ आयोजित ः गणेशोत्सवात भक्तांच्या आपत्कालीन परिस्थितीकरित ‘आयसीयू कक्षा’चे उद्घाटन ः उपस्थिती- प्रकाश अबिटकर, सुनील रासने, हेमंत रासने, डॉ. नागनाथ यमपल्ले, डॉ. नीना बोराडे ः दगडूशेठ गणपतीच्या शेजारी, बुधवार पेठ ः ४.००.
काव्य पुरस्कार स्पर्धा ः संजीवनी मराठे स्मरणार्थ महाविद्यालयीन विद्यार्थी-विद्यार्थिनींसाठी स्वररचित काव्य पुरस्कार स्पर्धा ः महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे माधवराव पटवर्धन सभागृह, टिळक रस्ता ः ४.००.
सायंकाळी ः
बहुरूपी भारूड ः प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटी संचालित मॉडर्न अभियांत्रिकी महाविद्यालय आयोजित ः बहुरूपी भारूड ः सादरकर्ते- भावार्थ देखणे ः अध्यक्ष- डॉ. गजानन एकबोटे ः संस्थेच्या सभागृहात, शिवाजीनगर ः ४.३०.
उद्घाटन समारंभ ः मराठी रंगभूमी, पुणे आणि गंधर्वभूषण जयराम शिलेदार संगीत नाट्य सेवा ट्रस्टतर्फे ः जयमाला शिलेदार यांच्या जन्मशताब्दी वर्षाचा प्रारंभ ः ‘स्वरमाउली जयमाला’ या ध्वनिचित्रफितीचे उद्घाटन ः अध्यक्ष- डॉ. जब्बार पटेल ः उपस्थिती- डॉ. किरण ठाकूर ः ज्योत्स्ना भोळे सभागृह, टिळक रोड ः ५.३०.
पुरस्कार वितरण ः अनुबंध सेवा प्रतिष्ठान आयोजित ः गणेशभूषण पुरस्कार- महेश सूर्यवंशी व विघ्नहर्ता कार्यकर्ता पुरस्कार- चंद्रकांत सणस, मोहनीश सावंत, उमेश वैद्य, मुकेश पवार, उमेश शेवते ः हस्ते- डॉ. सदानंद मोरे ः प्रमुख पाहुणे- दीपक मानकर, कृष्णकुमार गोयल, सुनील रासने, श्रीकांत शेटे, पराग ठाकूर ः उद्यान प्रसाद कार्यालय, खजिना विहीर, सदाशिव पेठ ः ५.३०.
कीर्तन ः भारती निवास सोसायटीच्या बालरंजन केंद्रातर्फे ः गोपाळकाल्याचे कीर्तन ः सादरकर्त्या- ज्योत्स्ना गाडगीळ-पंचमुखी ः भारती निवास हॉल, प्रभात रस्ता, एरंडवणे ः ६.००.
फेरीवाल्यांची गाणी ः थिएट्रे एन टेट आणि अलायन्स फ्रांसेज दे ढाका आयोजित ः फेरीवाल्यांची गाणी- तीन अंकांचे ६० मिनिटांचे नाटक ः सी. व्ही. रामन ऑडिटोरियम, आयआयएएसईआर, पाषाण ः ७.००.
