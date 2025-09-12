डॉ. फाळके, डॉ. हिरेमठ यांना मृत्युंजय प्रतिष्ठानचे पुरस्कार
पुणे, ता. १२ ः ‘मृत्युंजय’कार शिवाजी सावंत यांच्या स्मरणार्थ कार्यरत असलेल्या येथील मृत्युंजय प्रतिष्ठानमार्फत देण्यात येणारा साहित्यविषयक पुरस्कार यंदा डॉ. केदार फाळके यांना; तर समाजकार्यविषयक पुरस्कार डॉ. राजेंद्र हिरेमठ यांना जाहीर झाला आहे.
प्रतिष्ठानचे संस्थापक व कार्यकारी विश्वस्त डॉ. सागर देशपांडे यांनी ही माहिती दिली. पुरस्कारांचे हे १९ वे वर्ष असून, शिवाजी सावंत यांच्या २३ व्या स्मृतिदिनी म्हणजेच गुरुवारी (ता. १८) हे पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहेत. नवी पेठेतील एस. एम. जोशी फाउंडेशनच्या सभागृहात संध्याकाळी सहा वाजता होणाऱ्या कार्यक्रमात ‘नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी’चे (एनआयए) माजी पोलिस महासंचालक अतुलचंद्र कुलकर्णी यांच्या हस्ते पुरस्कारांचे वितरण होणार आहे.
डॉ. फाळके हे इतिहासाचे; प्रामुख्याने शिवचरित्राचे संशोधक, लेखक आणि वक्ते आहेत. आजवर त्यांचे इतिहासविषयक १४ ग्रंथ मराठी व इंग्रजी भाषेतून प्रकाशित झाले असून, सहा संशोधनपर निबंध प्रकाशित झाले आहेत. डॉ. हिरेमठ हे दिव्यांग असून, प्रतिकूलतेवर मात करत त्यांनी ‘पीएच.डी’पर्यंतचे शिक्षण घेतले आहे. उद्योजकता विकास, ग्रामविकास, बँकिंग या क्षेत्रात त्यांनी मोलाचे योगदान दिले असून, ते सध्या पुण्यातील वानवडीच्या दिव्यांग कल्याणकारी संस्थेचे उपाध्यक्ष तर जनसेवा सहकारी बँकेचे अध्यक्ष म्हणून काम पाहतात.
कोल्हापूर येथे स्मृतिदालन
मृत्युंजय प्रतिष्ठान, निर्धार-कोल्हापूर आणि समीर देशपांडे यांनी पुढाकार घेऊन शिवाजी सावंत यांच्या जन्मगावी आजरा येथे कोल्हापूर जिल्हा परिषदेमार्फत एक भव्य सभागृह आणि स्मृतिदालन उभारले आहे. याला ‘मृत्युंजय’कारांचेच नाव देण्यात आले आहे, अशी माहिती डॉ. सागर देशपांडे यांनी दिली.
