पती आत्महत्याप्रकरणी पत्नीसह सासूला सक्तमजुरी
पुणे, ता. १९ ः पतीला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी पत्नी आणि सासूला न्यायालयाने सात वर्षे सक्तमजुरी आणि प्रत्येकी २५ हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. ‘दररोजच्या भांडणांना कंटाळून पती आत्महत्येसारखे पाऊल उचलू शकतो, याची जाणीव असतानाही आरोपी त्याच्याशी निष्ठुरपणे वागले, त्यांचे वर्तन योग्य नव्हते,’ असे नमूद करत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए. आय. पेरमपल्ली यांनी हा निकाल दिला.
पत्नी कोमल दीपक चौधरी (वय ३१) आणि सासू शालिनी कृष्णा कोल्हे (वय ५५) अशी शिक्षा झालेल्यांची नावे आहेत. कोमलचा पती दीपक चौधरी यांनी २४ नोव्हेंबर २०१५ ला राहत्या घरी आत्महत्या केली होती. त्यांच्या बहिणीने याबाबत पिंपरी पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली होती. दीपक आणि कोमलचा विवाह २०१० मध्ये झाला. या दोघांचाही हा दुसरा विवाह होता. त्यांना एक मुलगी आहे. दीपक हे तळेगाव दाभाडे येथील एका वाहनउद्योग क्षेत्रातील नामांकित कंपनीत काम करत होते. लग्नानंतर कोमल यांनी क्षुल्लक कारणांवरून दीपक यांना त्रास देण्यास सुरुवात केली. त्याला मारहाण करून उपाशी ठेवत असे, तसेच त्यांच्या आईला शिवीगाळ करत. कोमलने घर घेण्यासाठी दीपक यांना वडिलांकडून कर्ज घ्यायला भाग पाडले. त्यानंतर ते कर्ज फेडण्यासाठी पती व सासूला त्रास देण्यास सुरुवात केली. वारंवार होणाऱ्या या छळाला कंटाळून दीपक यांनी आत्महत्या करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला. सोसायटीतील शेजारच्यांनी वॉचमनच्या मदतीने त्याला वाचविले. मात्र, मानसिकदृष्ट्या अस्थिर अवस्थेत असतानाही, कोमल व तिची आई त्याच्याशी भांडत राहिल्या. त्यामुळे त्याने एका रिकाम्या सदनिकेत गळफास घेत जीवन संपविले, अशी फिर्याद देण्यात आली होती.
कोमल यांनी मारहाण केल्याप्रकरणी दीपक यांच्या आईने पोलिसांकडे तक्रारही दिली होती. आत्महत्या करण्यापूर्वी दीपक यांनी लिहिलेल्या चिठ्ठीत पत्नीच्या मानसिक त्रासाला कंटाळून आत्महत्या करत असून, त्याला तिची आई जबाबदार असल्याचे नमूद केले होते.
चिठ्ठी ठरला महत्त्वाचा पुरावा
या खटल्याचे कामकाज अतिरिक्त सरकारी वकील प्रदीप गेहलोत यांनी पाहिले. त्यांनी दीपक यांची आई, तक्रारदार बहीण, सोसायटीचा सुरक्षारक्षक, त्याचे मित्र अशा १४ जणांची साक्ष नोंदविली. कोमलच्या छळाचा अनुभव घेतलेल्या पहिल्या पतीची साक्ष आणि आत्महत्येपूर्वी दीपकने लिहिलेली चिठ्ठी आरोपींविरोधात दोषसिद्धीसाठी महत्त्वाचा पुरावा ठरला.
