निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी ऑनलाइन सुविधा सुरू
पुणे, ता. १९ : महापालिका प्रशासनाने सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना निवृत्तिवेतनाचा अर्ज करण्यासाठी ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे निवृत्तिवेतन व हयातीचा दाखला सादर करण्यासाठी होणारी धावपळ थांबणार आहे.
महापालिका सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीच्या सहा महिन्यांपूर्वी त्यासंबंधीची कागदपत्रे संबंधित विभाग प्रमुखांकडून लेखा व वित्त विभागाकडे सादर करावी लागत होती, तसेच हयातीचा दाखला पाठवणे बंधनकारक होते. त्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांची कागदपत्रांची जमवाजमव करून व ती महापालिकेकडे सादर करताना धावपळ होते. पालिकेतील वर्ग एक ते चारमधील २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या सेवकांना महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतन नियम १९८२ नुसार निवृत्तिवेतन योजना लागू आहे. पालिकेमध्ये सध्या १० हजारांहून अधिक कर्मचारी सेवेत आहेत. दरवर्षी ४०० ते ४५० अधिकारी व कर्मचारी निवृत्त होतात. त्यांच्या पेन्शन प्रकरणांची अचूक आणि वेळेवर पूर्तता व्हावी, संबंधित प्रक्रिया सुलभ, पारदर्शक व गतीने होण्यासाठी पालिकेच्या वित्त विभागाने १ नोव्हेंबरपासून ऑनलाइन अर्ज भरण्याची सुविधा सुरू केली आहे, अशी माहिती अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर यांनी दिली.
