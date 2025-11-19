पहिल्या दिवशी पंधरा उमेदवारांची निवडणुकीतून माघार
पुणे, ता. १९ ः नगरपरिषद आणि नगरपंचायतसाठी अर्ज माघारी घेण्याच्या पहिल्या दिवशी बुधवारी एक नगराध्यक्षपदाच्या तर १४ उमेदवारांनी सदस्यपदाचा अर्ज मागे घेतला.
निवडणुकीसाठी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सोमवारी पूर्ण झाल्यानंतर मंगळवारी या अर्जांची छाननी करण्यात आली. छाननी प्रक्रियेत नगराध्यक्षपदासाठीचे २५ तर सदस्य पदाचे ४०४ अर्ज बाद झाले. त्यानंतर बुधवारपासून वैध ठरलेले अर्ज माघारी घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. शुक्रवारपर्यंत (ता. २१) पर्यंत उमेदवारांना अर्ज माघारी घेता येणार आहेत. अर्ज मागे घेण्याच्या पहिल्या दिवशी नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतून लोणावळा नगरपरिषदेसाठीचे काँग्रेसचे सुभाष सोनावणे यांनी अर्ज माघारी घेतला आहे. तर सदस्यपदाच्या रिंगणातून बारामतीमधील राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या महिला उमेदवाराने, लोणावळा येथील चार, दौंड येथील एक, तळेगाव दाभाडे येथील दोन, चाकण आणि शिरूर येथील प्रत्येकी एक तर जुन्नर आणि राजगुरुनगर येथील प्रत्येकी दोन उमेदवारांनी माघार घेतल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाच्या निवडणूक शाखेकडून देण्यात आली.
