मंगळवार पेठेत सदनिकेतून सात लाखांचा ऐवज लंपास
पुणे, ता. २० ः सदनिकेचे कुलूप तोडून चोरट्यांनी सात लाख २९ हजार रुपयांचा ऐवज चोरल्याची घटना मंगळवार पेठेत घडली. याबाबत एका महिलेने समर्थ पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार महिला या मंगळवार पेठेतील शांती कॉम्प्लेक्स सोसायटीत राहायला आहेत. त्या मंगळवारी (ता. १८) सायंकाळी कामानिमित्त बाहेर पडल्या होत्या. घरी कोणीच नसल्याचा फायदा घेत चोरट्यांनी सदनिकेचे कुलूप तोडले. शयनगृहातील कपाटातून चोरट्यांनी रोकड, सोन्याचे दागिने असा सात लाख २९ हजार रुपयांचा ऐवज लांबविला. पोलिस उपनिरीक्षक जालिंदर फडतरे या गुन्ह्याचा तपास करत आहेत.
लोहगावमध्ये चोरी
लोहगाव भागातील एका सदनिकेचे कुलूप तोडून चोरट्यांनी ९१ हजार रुपयांचे सोन्याचे दागिने चोरले. याबाबत एका महिलेने विमानतळ पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. तक्रारदार महिला लोहगाव भागातील तपश्चर्या सोसायटीत राहायला आहेत. १५ नोव्हेंबर रोजी त्या कामानिमित्त बाहेर पडल्या होत्या. चोरट्यांनी सदनिकेचे कुलूप तोडून कपाटातील ९१ हजार रुपयांचे सोन्याचे दागिने लांबविले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.