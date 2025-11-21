ऊस गाळप कारखान्यांची संख्या वाढणार
पुणे, ता. २१ : राज्यात ऊस गाळप करणाऱ्या कारखान्यांची संख्या गतवर्षीपेक्षा यंदा वाढण्याची शक्यता आहे. आत्तापर्यंत १९३ कारखान्यांना साखर आयुक्तालयाने परवाने दिले आहेत. तर २१ कारखान्यांचे प्रस्ताव विविध पातळ्यांवर प्रलंबित आहेत, तसेच गतवर्षीच्या रास्त व किफायतशीर दर (एफआरपी) न दिलेल्या ३८ कारखान्यांना राज्य सरकारच्या सूचनेनुसार गाळप हंगामासाठी परवानगी देण्यात आली आहे.
राज्यात एक नोव्हेंबरपासून ऊस गाळप हंगामाला सुरुवात झाली. २०२४-२५ मध्ये २०० कारखान्यांनी गाळप घेतले होते. त्यामध्ये ९९ सहकारी तर १०१ खासगी कारखान्यांचा समावेश होता. साखर आयुक्तालयाकडून आत्तापर्यंत १९३ कारखान्यांना परवान्यांचे वितरण करण्यात आले आहे. त्यामध्ये ९४ सहकारी आणि ९८ खासगी कारखान्यांचा समावेश आहे. तर २१ कारखान्यांचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. त्यातील १५ कारखान्यांनी शासनाने निश्चित केलेला निधी भरलेला नाही, तसेच इतर कारणांनी त्यांचा प्रस्ताव माघारी पाठविण्यात आला आहे, तर पाच प्रस्तावांची प्रादेशिक कार्यालयात आणि एका प्रस्तावाची साखर आयुक्तालयात छाननी सुरू आहे. १९३ पैकी आत्तापर्यंत १४७ कारखान्यांनी गाळप हंगाम घेण्यास सुरुवात केली आहे. सोलापूर विभागातील ३२ सर्वाधिक कारखान्यांनी ऊस गाळप सुरू केले आहे.
३८ कारखान्यांनी थकवली एफआरपी
साखर आयुक्तालयाकडून गतवर्षीच्या हंगामात एफआरपी थकवलेल्या ५२ कारखान्यांना महसूल वसुली प्रमाणपत्र(आरआरसी)च्या नोटिसा पाठविल्या होत्या. त्यापैकी १३ कारखान्यांनी एफआरपी दिली आहे, तर उर्वरित ३८ कारखान्यांनी एफआरपी रक्कम दिलेली नाही. एकरकमी एफआरपी १५ दिवसांमध्ये द्यावी, असा केंद्र सरकारने नियम केलेला आहे. मात्र, तरीदेखील कारखान्यांनी शेतकऱ्यांच्या हाती एफआरपीची पूर्ण रक्कम दिलेली नाही.
साखर आयुक्तालयाने १९३ साखर कारखान्यांना परवाने दिले आहेत. एफआरपी शिल्लक असलेल्या कारखान्यांचे गाळप हंगामासाठीचे परवाने अडवता येणार नसल्याच्या सूचना राज्य सरकारने दिल्या आहेत. त्यानुसार त्यांना परवाने देण्यात आले, पण अशा कारखान्यांकडून हमीपत्रे घेतली आहेत.
- डॉ. संजय कोलते, साखर आयुक्त
गाळप हंगाम सुरू केलेले कारखाने
विभाग -- कारखान्यांची संख्या
कोल्हापूर -- ३०
पुणे -- २३
सोलापूर -- ३२
अहिल्यानगर -- २१
छत्रपती संभाजीनगर -- १५
नांदेड -- २४
अमरावती -- २
नागपूर -- ०
