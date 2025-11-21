‘व्हीआयटी’ भारतात सातव्या क्रमांकावर
वेल्लोर, ता. २१ : शैक्षणिक क्षेत्रात सदैव अग्रेसर असलेल्या वेल्लोर इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (व्हीआयटी) या संस्थेने जागतिक विद्यापीठांच्या क्रमवारीत देशात सातवा, तर जगात ३५२ वा क्रमांक पटकावला आहे. ‘क्यू.एस. जागतिक विद्यापीठ क्रमवारी-शाश्वतता २०२६’मध्ये ‘व्हीआयटी’ला हे स्थान मिळाले आहे. त्याचप्रमाणे ‘पर्यावरणीयदृष्ट्या प्रभावशाली’ या श्रेणीत जागतिक क्रमवारीत १९४ वे स्थान पटकावले आहे.
‘व्हीआयटी’चे संस्थापक आणि कुलपती डॉ. जी. विश्वनाथन यांनी सांगितले की, ‘क्यू.एस. जागतिक विद्यापीठ क्रमवारी-शाश्वतता २०२६’ ही यादी क्वाक्वेरली सायमंड्स (क्यूएस) या संस्थेच्या वतीने जाहीर करण्यात येते. समानता, ज्ञानाची देवाण-घेवाण, शिक्षणाचा परिणाम, रोजगारक्षमता आणि संधी, आरोग्य व कल्याण, पर्यावरणीय शाश्वतता, पर्यावरणीय शिक्षण, पर्यावरणीय संशोधन आणि सामाजिक प्रभाव या आठ निकषांच्या आधारे शैक्षणिक संस्था किंवा विद्यापीठांचे मूल्यमापन करून त्यांची क्रमवारी निश्चित केली जाते. यात ‘व्हीआयटी’ला उच्च स्थान मिळाल्याचे समाधान आहे.
