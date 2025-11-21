अनैतिक संबंधाच्या संशयातून खून
पुणे, ता. २१ : नात्यातील एका महिलेशी अनैतिक संबंध असल्याच्या संशयातून अजय गणेश पंडित (वय २२) या तरुणाचा त्याच्याच चुलत भावाने खून केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी अशोक कैलास पंडित (वय ३५, रा. मोशी, मूळ झारखंड) याला भारती विद्यापीठ पोलिसांनी अटक केली आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दोघेही मूळचे झारखंडचे असून, गेली चार वर्षे मजुरीचे काम करतात. अजय हा कात्रजमधील खोपडेनगर परिसरात एका गृहप्रकल्पाच्या आवारात राहत होता, तर अशोक मोशी येथे वास्तव्यास होता. अजय हा १७ नोव्हेंबरला रात्री घरातून भाजी आणण्यासाठी गेला होता. परंतु तो अचानक बेपत्ता झाल्याची तक्रार भारती विद्यापीठ पोलिसांकडे प्राप्त झाली. त्यानंतर या प्रकरणी तपासाची सूत्रे हलली.
एका महिलेशी अनैतिक संबंधातून त्याचा खून झाल्याची माहिती पोलिस अंमलदार अभी चौधरी, मितेश चोरमोले यांना मिळाली. सीसीटीव्ही चित्रीकरण तपासल्यानंतर पोलिस अंमलदार सागर बोरगे यांना आरोपी हा पिंपरी-चिंचवड परिसरात असल्याचे निष्पन्न झाले. पोलिस अंमलदार संदीप आगळे आणि तुकाराम सुतार यांनी आरोपीचा शोध घेतला. त्याला ताब्यात घेतल्यानंतर सुरुवातीला अशोकने उडवाउडवीची उत्तरे दिली. मात्र पोलिसी खाक्यापुढे अखेर त्याने अजयचा चाकूने वार करून खून केल्याचे कबूल केले. गुन्हा लपविण्यासाठी अजयचा मृतदेह कात्रजमधील गुजर निंबाळकरवाडी भागातील डोंगराळ परिसरात टाकल्याचे त्याने सांगितले. पोलिसांनी मृतदेह शोधून ताब्यात घेतला असून, ससून रुग्णालयात पाठविला आहे.
