पुस्तकांप्रेमींचा मेळा सजण्याची चाहूल!!
पुणे, ता. २१ : लाखो पुस्तकांच्या दुनियेची सफर घडविणारा... पुस्तकप्रेमींच्या मनाचा अचूक वेध घेणारा... अन् वाचक-लेखकांच्या भेटीचा अनोखा योग साधणारा पुणे पुस्तक महोत्सव यंदा १३ ते २१ डिसेंबरदरम्यान होणार आहे. राष्ट्रीय पुस्तक न्यासातर्फे आयोजित या महोत्सवाचे यंदाचे तिसरे वर्ष आहे. यानिमित्त ज्ञान-साहित्याचा जल्लोष, पुस्तकप्रेमींचा मेळा आणि साहित्यिकांची मांदियाळी रंगणार आहे.
फर्ग्युसन महाविद्यालयाच्या मैदानावर हा महोत्सव होणार आहे. राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत वासापूजन करून महोत्सवाच्या मांडव उभारणीला शुक्रवारपासून सुरूवात करण्यात आली. याप्रसंगी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी, प्र-कुलगुरू डॉ. पराग काळकर, राष्ट्रीय पुस्तक न्यासाचे अध्यक्ष मिलिंद मराठे, महोत्सवाचे संयोजक राजेश पांडे, डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीच्या नियामक मंडळाचे अध्यक्ष प्रमोद रावत, कार्यवाह आनंद काटीकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.
पाटील म्हणाले, ‘‘गेल्या दोन वर्षांत पुणे पुस्तक महोत्सवामुळे पुस्तक व्यवसाय, वाचनाला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळाली आहे. तरुणाई पुस्तकांकडे वळू लागली आहे, याची नोंद घेतली पाहिजे. यातूनच पुण्याचे पर्यटन, संस्कृतीला चालना मिळण्यास मदत होईल.’’
पांडे म्हणाले, ‘‘महोत्सवादरम्यान ‘शांतता पुणेकर वाचत आहेत’ हा उपक्रम यंदा ९ डिसेंबरला होणार आहे. या कार्यक्रमाचा विश्वविक्रम नोंदविण्याचा प्रयत्न आहे. फ्रान्समधील टूर दे फ्रान्सच्या धर्तीवर पुणे जिल्ह्यात ‘पुणे ग्रँड टूर सायकल स्पर्धा’ आयोजित केली आहे. त्याला आंतरराष्ट्रीय सायकलिंग असोसिएशनची मान्यता मिळाली आहे. ३५ देशांतील सायकलपटू या स्पर्धेत सहभागी होणार आहेत. ४५० किलोमीटरची ही स्पर्धा चार दिवसांत होणार आहे. या स्पर्धेला ऑलिपिंक पात्रता स्पर्धा म्हणून मान्यता मिळाली आहे.’’
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.