नगराध्यक्षपदासाठी ११९ उमेदवार रिंगणात
पुणे, ता. २१ : जिल्ह्यातील नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकीचे चित्र शुक्रवारी उमेदवारी अर्ज माघारीनंतर स्पष्ट झाले. नगराध्यक्षपदासाठी ३४ जणांनी माघार घेतल्याने आता ११९ उमेदवार रिंगणात आहेत. तर नगरसेवकपदासाठी ५७४ इच्छुकांनी माघार घेतल्यामुळे ३९८ जागांसाठी एक हजार ५८५ उमेदवार एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत.
पुणे जिल्ह्यातील १४ नगरपरिषद आणि तीन नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्ष पदासाठी १८७ अर्ज दाखल झाले होते. त्यापैकी १५३ जणांचे अर्ज वैध ठरले तर नगरसेवक पदासाठी दोन हजार ६१८ जणांनी अर्ज भरले होते. त्यापैकी दोन हजार १५९ जणांचे अर्ज पात्र ठरले होते. आज अर्ज माघारी घेण्याच्या दिवशी नगरसेवक पदासाठी ५७४ जणांनी माघार घेतली. त्यामुळे १४ नगरपरिषद आणि तीन नगरपंचायतीच्या नगराध्यपदासाठी ११९ जण रिंगणात आहेत. तर नगरसेवकपदासाठी एक हजार ५८५ जण निवडणुकीच्या रिंगणात उभे राहिले आहेत.
बारामती नगरपरिषद सदस्यपदासाठी २४२ जणांचे अर्ज वैध ठरले होते. त्यापैकी ७७ जणांनी माघार घेतली आहे. तर अध्यक्षपदासाठी १६ जणांनी अर्ज दाखल केले होते. त्यापैकी दोघांनी माघार घेतली आहे. इंदापूर नगरपरिषद सदस्यपदासाठी वैध ठरलेल्या १५० अर्जांपैकी ७१ जणांनी माघार घेतली तर अध्यक्षपदासाठी ११ पैकी पाच जणांनी माघार घेतली आहे.
लोणावळा नगरपरिषदेच्या सदस्यपदासाठी १३३ पैकी ३१ जणांनी अर्ज माघारी घेतले आहे. तर अध्यक्षपदासाठी ११ जणांचे अर्ज वैध ठरले होते. त्यापैकी तिघांनी माघार घेतली आहे. दौड नगरपरिषदेच्या सदस्यपदासाठी १२१ जणांचे अर्ज वैध ठरले होते. त्यापैकी ३५ जणांनी अर्ज माघारी घेतले आहे तर अध्यक्षपदासाठी १३ जणांचे अर्ज वैध ठरले होते. त्यापैकी तिघांनी माघार घेतली आहे.
निवडणुकीतील टप्पे
- निवडणूक चिन्ह वाटप : २६ नोव्हेंबर
- मतदान : २ डिसेंबर
- निकाल : ३ डिसेंबर
