‘बीएआय’तर्फे अद्ययावत स्वच्छतागृहाचे लोकार्पण
पुणे, ता. १२ : बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या (बीएआय) माध्यमातून आर. बी. सूर्यवंशी यांच्या देणगीतून रयत शिक्षण संस्थेच्या विसापूर (ता. श्रीगोंदा, जि. अहिल्यानगर) येथील सरस्वती विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालयात उभारण्यात आलेल्या अद्ययावत स्वच्छतागृहाचे लोकार्पण करण्यात आले.
याप्रसंगी बी. जी. शिर्के ग्रुप ऑफ कंपनीजचे उपाध्यक्ष आर. बी. सूर्यवंशी, रयत शिक्षण संस्थेच्या व्यवस्थापन मंडळाचे सदस्य बाबासाहेब भोस, विभागीय अधिकारी नवनाथ बोडखे, ‘बीएआय’ महाराष्ट्राचे अध्यक्ष जगन्नाथ जाधव, सचिव मनोज देशमुख, ‘बीएआय’ पुणे सेंटरचे अध्यक्ष अजय गुजर, उपाध्यक्ष राजाराम हजारे व महेश मायदेव, स्वच्छतागृह प्रकल्प संयोजक शशिकांत किल्लेदार पाटील, माजी अध्यक्ष सुनील मते आदी उपस्थित होते. या वेळी बी. जी. शिर्के समूहातर्फे शाळेला दिलेल्या संगणक कक्षाचे उद्घाटन झाले. तसेच विद्यार्थ्यांना बीएआय पुणे सेंटरतर्फे डायरीचे वाटप करण्यात आले. सूर्यवंशी म्हणाले, ‘‘कर्मवीर भाऊराव यांचे रयत शिक्षण संस्थेचे कार्य जवळून पाहिले आहे. स्वच्छतागृहांअभावी ग्रामीण भागांत काही मुली शाळेत जात नाहीत. त्यांच्या शिक्षणात अडचणी येतात. ही बाब लक्षात घेऊन २०१३ पासून बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून आजवर १८ ठिकाणी शाळांमध्ये अद्ययावत स्वच्छतागृहे बांधून दिली आहेत. याचा हजारो मुलींना लाभ होत आहे. हे कार्य यापुढेही असेच चालू राहील.’’ बाबासाहेब भोस यांनी स्वागत व प्रास्ताविक केले. अजय गुजर यांनी ‘बीएआय’च्या सामाजिक उपक्रमांविषयी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.