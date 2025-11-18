प्रबंध स्पर्धेत कीर्ती, हितेश मोटवानी प्रथम
पुणे, ता. १८ : ‘इंडसर्च’च्या प्रोफेसर प्रमोद पारखी सेंटर फॉर बँकिंग, फायनान्स अँड इन्शुरन्सतर्फे बारावी आंतरमहाविद्यालयीन संशोधन प्रबंध स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती. स्पर्धेत आयबीएस पुणेच्या कीर्ती मोटवानी व हितेश मोटवानी यांनी प्रथम क्रमांक पटकाविला.
नाशिक येथील जेडीसी बिटको इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज अँड रिसर्चच्या स्वानंद पारखी व योगेश अहिरे यांनी दुसरे पारितोषिक, तर तृतीय पारितोषिक ‘इंडसर्च’च्या अभिषेक शेठ व पार्थ गुप्ता यांना मिळाले. स्पर्धेत आठ महाविद्यालयांतील २६ विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला. एकूण ११ संशोधन प्रबंध सादर केले. स्पर्धेचे उद्घाटन विलो इंडियाचे मुख्य विक्री अधिकारी डॉ. रवींद्र उटगीकर यांच्या हस्ते झाले. या वेळी ‘इंडसर्च’चे सरसंचालक डॉ. अशोक जोशी, संचालिका डॉ. अपर्णा टेंबुलकर, डीन डॉ. सुनीता जोशी, आयोजन समितीच्या अध्यक्ष प्रा. डॉ. रूपाली गुप्ते आदी उपस्थित होते. स्पर्धेचे परीक्षण प्रा. तुषार हळबे आणि डॉ. विकास पेशवे यांनी केले.
