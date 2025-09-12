‘सप्तऋषी राष्ट्रीय पुरस्कार’ भारतीय शास्त्रज्ञांना जाहीर
पुणे, ता. १२ : भारतीय संस्कृतीला संशोधन, शास्त्र आणि साहित्याच्या माध्यमातून समृद्ध करणाऱ्या प्राचीन ऋषिमुनींच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ ‘हिंदू रिसर्च फाउंडेशन’तर्फे दरवर्षी प्रदान केला जाणारा ‘सप्तऋषी राष्ट्रीय पुरस्कार’ यंदा देशातील शास्त्रज्ञ, संशोधक व साहित्यिकांना जाहीर करण्यात आला आहे. या सोहळ्याचे आयोजन नागपूर येथे ५ ऑक्टोबर रोजी करण्यात आले आहे.
पुरस्कार मालिकेत आचार्य भारद्वाज, नागार्जुन, विश्वकर्मा, आचार्य कनाद, महर्षी वाल्मीकी, आर्यभट्ट आणि आचार्य सुश्रुत या सप्तऋषींच्या नावाने संशोधकांचा सन्मान करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये ७५ विद्यापीठांकडून डॉक्टरेट मिळवलेले डॉ. रघुनाथ माशेलकर, प्रख्यात खगोलशास्त्रज्ञ डॉ. जयंत नारळीकर, ‘इस्रो’चे माजी संचालक व मंगळयानाच्या यशामागील प्रमुख शिल्पकार एस. नंबीनारायण, भारताचे ‘मेट्रो मॅन’ म्हणून प्रसिद्ध असलेले डॉ. ई. श्रीधरन, सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉ. सी. एन. आर. राव, अवकाश क्षेत्रातील कार्यासाठी ओळखले जाणारे डॉ. के. कस्तुरीरंगन आणि डॉ. अनिल काकोडकर, सुपर कॉम्प्युटर निर्मितीतील योगदानासाठी प्रसिद्ध डॉ. विजय भाटकर, प्रख्यात साहित्यिक डॉ. एस. एल. भैरप्पा, रसायनशास्त्र क्षेत्रातील संशोधक डॉ. गणपती यादव, युवा वैज्ञानिक डॉ. अनमोल सोनवणे, महाकवी सुधाकर गायधनी, आरोग्यसेवेत योगदान देणारे डॉ. हिम्मतराव बावस्कर, ‘इस्रो’चे संचालक एस. अरुणन, अयोध्या राम मंदिराचे प्रमुख आर्किटेक्ट सी. बी. सोमपुरा, तसेच खगोलशास्त्रज्ञ मोहित जोशी यांचा समावेश आहे.
