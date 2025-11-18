वेळेत डेबिट कार्ड न दिल्याने भरपाईचा आदेश
पुणे, ता. १८ ः डेबिट कार्डची मुदत संपल्यानंतर वेळेत नवीन कार्ड न दिल्याने खातेदाराला झालेल्या त्रासाबद्दल स्टेट बँक ऑफ इंडियाने १० हजार रुपयांची नुकसान भरपाई द्यावी, असा आदेश भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) लोकपालाने दिला आहे.
याबाबत पूजा संतोष टाक (रा. किरकटवाडी) यांनी स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या नांदेड सिटी शाखेविरोधात तक्रार दाखल केली होती. टाक यांच्या जुन्या डेबिट कार्डाची मुदत संपल्यानंतर ‘एसबीआय’ने त्यांना वेळेत नवीन कार्ड दिले नाही. याबाबत त्यांनी बँकेकडे पाठपुरावादेखील केला होता. मात्र, त्यानंतरही त्यांना वेळेत कार्ड मिळाले नाही. त्यामुळे बँक व्यवहार करताना त्यांची गैरसाय झाली. बँकेकडून प्रतिसाद आल्याने अखेर त्यांनी याबाबत ‘आरबीआय’च्या लोकपाल कार्यालयात तक्रार केली होती.
कार्डची मुदत संपल्यानंतर ‘एसबीआय’ने नवीन कार्ड वेळेत जारी केले नव्हते. ग्राहकाने वेगळ्या मागणीची प्रतीक्षा न करता बँकेने स्वयंचलितपणे कार्ड पाठवणे अपेक्षित असतानाही तसे झाले नाही, असे लोकपाल कार्यालयाने आपल्या निकालात नमूद केले आहे. या त्रुटीमुळे तक्रारदाराला झालेल्या गैरसोयीची दखल घेत लोकपालाने बँकेला १० हजार रुपयांची भरपाई देण्याचा सल्ला दिला.
बँकांनी सेवा मानदंडांचे पालन न केल्यास ग्राहकांकडे ‘आरबीआय’ लोकपालाची प्रभावी यंत्रणा उपलब्ध असल्याचे या प्रकरणातून पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. हा निर्णय बँकिंग सेवांतील जबाबदारी आणि ग्राहकांच्या अधिकारांच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे. हा निकाल इतर ग्राहकांना योग्य मार्गदर्शन करणारा आणि सेवा त्रुटींविरुद्ध ग्राहकांना न्याय मिळू शकतो, याचा ठोस पुरावा आहे.
- पूजा टाक, तक्रारदार बँक खातेधारक
