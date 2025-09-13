आज पुण्यात १४ सप्टेंबर २०२५ रविवार
सकाळी ः
नाट्य स्वर यज्ञ ः अश्विनी स्वरालयतर्फे ः पद्मश्री जयमाला शिलेदार यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त- ः ‘नाट्य स्वर यज्ञ’ ः सहभाग- अश्विनी गोखले, निनाद जाधव, धनश्री खरवंडीकर, संपदा थिटे, चिन्मय जोगळेकर तसेच स्वरालयातील ६५ विद्यार्थी ः एस. एम. जोशी सभागृह, नवी पेठ ः ९.००.
महिला डॉक्टर परिषद ः जनरल प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशनतर्फे ः महिला डॉक्टरांची परिषद ः पुरस्कार समारंभ ः एससीसीआयए ऑडिटोरियम, टिळक रस्ता, स्वारगेट ः ९.००.
संवादात्मक कार्यक्रम ः सृजन संवाद आयोजित ः संवादातून सहा व्यक्तिमत्त्वांचा प्रवास- विश्वात्मकतेकडे जाणारा... ः यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृह, कोथरूड ः १०.००.
प्रदर्शन ः रोटरी क्लब ऑफ पुणे कात्रज, रोटरी डिस्टिक्ट ३१३१ तर्फे ः रोटरी आर्ट एक्सिबिशन ः मिलिंद मुळीक, दिलीप पंडित, अंजली हुगे यांच्या छायाचित्रांचे प्रदर्शन ः बालगंधर्व कलादालन, शिवाजीनगर ः १०.००.
माध्यम परिषद ः वसुधा फाउंडेशनतर्फे ः पहिली माध्यम परिषद, पुरस्कार वितरण, ‘डहाळी’ विशेषांकाचे प्रकाशन व निमंत्रितांचे कविसंमेलन ः उद्घाटक- प्रमोद सूर्यवंशी ः अध्यक्ष- डॉ. मधुसूदन घाणेकर ः प्रमुख पाहुणे- डॉ. योगेश जोशी, आशिष तागडे ः उपस्थिती- रवींद्र सूर्यवंशी, वसुधा नाईक ः भारतीय विचार साधना, भरत नाट्य मंदिराजवळ, लिमयेवाडी, सदाशिव पेठ ः ११.००.
दुपारी ः
पुरस्कार वितरण ः गीताधर्म मंडळातर्फे ः मंडळाच्या शताब्दीनिमित्त- गीताधर्मव्रती विशेष पुरस्कार ः पुरस्कारार्थी- नितीन गडकरी ः वंदनीय ताई आपटे पुरस्कार ः पुरस्कारार्थी- मोहना चितळे ः हस्ते- डॉ. मुकुंद दातार ः बालगंधर्व रंगमंदिर, शिवाजीनगर ः १.००.
पुरस्कार वितरण ः सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठातर्फे ः अभियंता दिनानिमित्त- सीओईपी अभिमान पुरस्कार व ग्रंथालय आणि संगणक अभियांत्रिकी इमारतीचे उद्घाटन ः जीवनगौरव पुरस्कार ः पुरस्कारार्थी- वसंथा रामास्वामी ः सीओईपी अभिमान पुरस्कार ः पुरस्कारार्थी- विलास जावडेकर, डॉ. महांतश हिरेमठ, जयंत इनामदार, उमेश वाघ, तुषार मेहेंदळे, श्रवण हार्डीकर ः हस्ते- देवेंद्र फडणवीस ः उपस्थिती- अजित पवार, चंद्रकांत पाटील ः मुख्य सभागृह, सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ, शिवाजीनगर ः १.००.
ग्रंथ प्रकाशन ः आद्य क्रांतिकारक लहूजी वस्ताद साळवे पंचतीर्थ प्रसार समितीतर्फे ः डॉ. संपत जाधव लिखित ‘अयोध्येचा प्रवास’ या ग्रंथाचे प्रकाशन ः हस्ते- गिरीश प्रभुणे ः अध्यक्ष- रवींद्र वंजारवाडकर ः उपस्थिती- सुनील कांबळे ः गणेश हॉल, न्यू इंग्लिश स्कूल, टिळक रस्ता ः ३.००.
सायंकाळी ः
स्नेहमेळावा व वर्धापन दिन ः लोकमान्य मल्टिपर्पज को-ऑप. सोसायटी लि. आयोजित ः ३१ व्या वर्षात पदार्पण व स्नेहमेळावा ः प्रमुख पाहुणे- नितीन गडकरी ः उपस्थिती- मुरलीधर मोहोळ ः स्वागतोत्सुक- डॉ. किरण ठाकूर ः जे. डब्ल्यू. मॅरियट, सेनापती बापट रस्ता ः ४.३०.
