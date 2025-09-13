‘सकाळ टुरिझम एक्स्पो’ला उत्स्फूर्त प्रतिसाद
पुणे, ता. १३ : पर्यटनाची आवड असलेल्या नागरिकांसाठी ‘सकाळ माध्यम समूहा’तर्फे आयोजित ‘सकाळ टुरिझम एक्स्पो’ला शुक्रवारपासून सुरुवात झाली असून, त्याला नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. देश-विदेशातील पर्यटनस्थळांची माहिती, सवलतीच्या दरातील टूर पॅकेजेस आणि पर्यटनाशी संबंधित शंकांचे निरसन असे विविध पर्याय नागरिकांना एकाच छताखाली उपलब्ध झाले आहेत. रविवारी (ता. १४) एक्स्पोचा शेवटचा दिवस असणार आहे.
जंगली महाराज रस्त्यावरील हॉटेल सेंट्रल पार्क येथे सकाळी १० ते रात्री ८ या वेळेत सुरू असलेल्या या एक्स्पोमध्ये राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पर्यटन क्षेत्रातील अनेक कंपन्यांनी सहभाग नोंदवला आहे. या एक्स्पोसाठी ‘केसरी टूर्स’ हे मुख्य प्रायोजक असून, ‘थॉमस कुक’ आणि ‘गिरिकंद ट्रॅव्हल्स’ हे ‘पॉवर्ड बाय’ प्रायोजक आहेत. ‘कॅप्टन नीलेश हॉलिडेज’ आणि ‘एसओटीसी हॉलिडेज’ हे सहयोगी प्रायोजक आहेत.
या एक्स्पोमध्ये जागतिक वारसास्थळे, निसर्गसौंदर्य असलेली ठिकाणे, जंगल सफारी, आरोग्य सहली, धार्मिक पर्यटन, समुद्रकिनारे, वास्तुशैलीचे अनुभव, सुंदर शहरे आणि मुलांसाठी मनोरंजनाच्या विविध पर्यायांविषयी माहिती मिळत आहे. पर्यटनाबाबत अनेक शंकांचे निरसन एका छताखाली होत असल्यामुळे नागरिक समाधान व्यक्त करत आहेत.
एक्स्पोबद्दल....
कधी : रविवार (ता. १४)
कोठे : हॉटेल सेंट्रल पार्क, जंगली महाराज रस्ता, डेक्कन जिमखाना, छत्रपती संभाजी महाराज उद्यान मेट्रो स्थानकापासून काही मिनिटांवरच
केव्हा : सकाळी १० ते रात्री ८
सुविधा : प्रवेश आणि पार्किंग मोफत
‘सकाळ’चा हा उपक्रम अत्यंत स्तुत्य आहे. पर्यटनाबाबत माहिती मिळवण्यासाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी फिरावे लागते, किमतींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर तफावत असते आणि पर्याय निवडताना गोंधळ निर्माण होतो. पण या एक्स्पोमध्ये एकाच छताखाली विविध देशांतील आणि भारतातील पर्यटनाचे असंख्य पर्याय मिळाल्यामुळे आमच्यासारख्या सामान्य नागरिकांना योग्य निर्णय घेणे सोपे झाले.
- आशिष देशपांडे, नागरिक, पिंपरी-चिंचवड
‘लेडीज स्पेशल टूर’ शोधणे सोपे नव्हते. सुरक्षितता, सुविधा आणि बजेट यांचा विचार करून आम्ही अनेक ठिकाणी चौकशी केली, पण योग्य पर्याय मिळत नव्हता. ‘सकाळ टुरिझम एक्स्पो’मध्ये विविध टूर कंपन्यांचे पर्याय पाहिले आणि आमच्या गरजेनुसार कोणता टूर योग्य आहे ते स्पष्ट झाले. अखेर आम्हाला हवा तो लेडीज स्पेशल टूर येथे मिळाला.
- प्रशांत देशपांडे, नागरिक, कोथरूड
