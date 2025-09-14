शैक्षणिक गुणवत्ता, उद्योग वृद्धीसाठी सामूहिक विचारमंथन
पुणे, ता. १४ : इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट (आयआयएम) जम्मूतर्फे आयोजित ‘पुणे राऊंडटेबल कॉन्फरन्स’ नुकतीच पार पडली. शैक्षणिक आणि उद्योग क्षेत्र यांच्यातील सहकार्य वृद्धीसाठी धोरणकर्ते, शैक्षणिक तज्ज्ञ आणि उद्योजक यांना एकत्र आणण्याचा या परिषदेचा मुख्य उद्देश होता.
पद्मश्री डॉ. मिलिंद कांबळे, संचालक मंडळ सदस्य इंद्रनील चितळे व ‘आयआयएम जम्मू’चे संचालक प्रा. बी.एस. सहाय यांच्या उपस्थितीत या बैठकीचे उद्घाटन झाले. डॉ. कांबळे यांनी उद्योग व शिक्षण क्षेत्रातील संयुक्त प्रयत्नांनंतरच ‘विकसित भारत-२०४७’ या ध्येयाला चालना मिळेल, असे मत व्यक्त केले. तर, चितळे यांनी ‘व्यवस्थापन शिक्षण अधिक व्यावहारिक करण्यासाठी अशा व्यासपीठाची गरज आहे,’ असे नमूद केले. प्रा. सहाय यांनी जम्मू-काश्मीरमधील ‘प्रोजेक्ट युवा’ उपक्रम व ‘आयआयएम जम्मू’ने नुकतेच मिळवलेल्या दोन आंतरराष्ट्रीय मान्यतापत्रांचा उल्लेख करत संस्थेबद्दल सांगितले. परिषदेदरम्यान ‘शेपिंग द लीडर्स ऑफ टुमॉरो’, ‘द पॉवर ऑफ नेटवर्किंग’ आणि ‘लर्निंग बियॉन्ड बुक’ ही तीन महत्त्वपूर्ण चर्चासत्रे झाली. तसेच विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देणे, नेटवर्किंगचे महत्त्व आणि शिक्षण अधिक व्यवहार्य करण्याचे उपाय यावर भर देण्यात आला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.