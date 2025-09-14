कृतज्ञता व्यक्त करणे ही देशाची संस्कृती
पुणे, ता. १४ : ‘‘मंगल कार्य पार पाडण्यासाठी शेकडो हात अहोरात्र राबत असतात. कार्य पार पडले की मात्र, बऱ्याचदा त्या हातांचा विसर पडतो, पण असे न होता ज्यामुळे कार्य पार पडले, त्यांचा विचार ठेवून त्यांच्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करणे ही भारताची संस्कृती आहे. ही संस्कृती जपण्याचे काम भोई प्रतिष्ठान गेली २१ वर्ष करीत आहे,’’ असे मत सह पोलिस आयुक्त रंजनकुमार शर्मा यांनी व्यक्त केले.
गणेशोत्सवात अहोरात्र राबून गणेश भक्तांची सेवा करणाऱ्या व्यक्ती व संस्थांचा भोई प्रतिष्ठानतर्फे कृतज्ञता सन्मान देऊन गौरव करण्यात आला. त्यावेळी शर्मा बोलत होते. याप्रसंगी राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर, महाराष्ट्र पोलिस तक्रार प्राधिकरणाचे न्यायिक सदस्य उमाकांत मिटकर, ज्येष्ठ उद्योगपती कृष्णकुमार गोयल, राष्ट्रीय शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. बी. के. भागवत, ज्येष्ठ पत्रकार राजीव सावडे आणि प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष प्रा. डॉ. मिलिंद भोई उपस्थित होते. आशिष जराड यांनी सूत्रसंचालन केले.
यांचा झाला गौरव
या सन्मान सोहळ्यात पुणे अग्निशामक दल, जीवरक्षक, आपत्कालीन वैद्यकीय मदत पथक, मुस्लिम औकाफ वेल्फेअर ट्रस्ट, शेट ताराचंद रुग्णालय, टिळक आयुर्वेद महाविद्यालय, पुणे महापालिका कामगार युनियन सफाई सेवक, पोलिस बांधव, पुणे पोलिस विघ्नहर्ता न्यास, राष्ट्रीय कला अकादमी, नागरिक संरक्षण दल, पुणे महापालिका गणेशोत्सव समिती, शिल्पकार, चित्रकार, सजावटकार, सनई चौघडा वादक, मंडप उभारणारे, ट्रॅक्टर आणि बैलगाडीचालक, समाधान पोलिस मित्र संघटना, रॉबिन हूड आर्मी अशा सर्व घटकांचा गौरव करण्यात आला.
