समाज परिवर्तनासाठी तरुणाई, स्वयंसेवी संस्थांचा ‘संवाद’
पुणे, ता. १४ : मुक्ता चॅरिटेबल फाउंडेशनच्या पुढाकाराने ‘संवाद-२०२५’ हा उपक्रम शनिवारी (ता. १३) पार पडला. यात २५० हुन अधिक विद्यार्थी आणि विविध क्षेत्रांत कार्यरत ६७ स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. शिक्षण, शिष्यवृत्ती, कौशल्य विकास, मानसिक आरोग्य, शाश्वत उपजीविका आणि क्विअर आधार यासारख्या सामाजिक विषयांवर काम करणाऱ्या संस्थांनी आपल्या उपक्रमांचे सादरीकरण केले.
कार्यक्रमाचे सह-आयोजन ‘मुदिता-अॅन अलायन्स फॉर गिव्हिंग’, मुकुल माधव फाउंडेशन आणि लाइटहाउस कम्युनिटीज फाउंडेशन यांनी केले होते. ‘तरुणाई-समाजपरिवर्तनासाठी’ या संकल्पनेवर आधारित या संवादातून शिक्षण आणि रोजगारातील दरी भरून काढण्यासाठी कौशल्य विकासाचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले. नाट्य कलाकार आलोक राजवाडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या या कार्यक्रमात मानसिक आरोग्याबाबत जागरूकता निर्माण करण्यात आली. मुक्ता फाउंडेशनच्या संस्थापक ट्रस्टी डॉ. रूपा अगरवाल म्हणाल्या की, ‘तरुणांची ऊर्जा आणि स्वयंसेवी संस्थांचा अनुभव एकत्र आल्यास समाजात खरा बदल घडविता येतो.’
