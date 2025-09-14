प्रवासी महिलांच्या दागिन्यांची चोरी
पुणे, ता. १४ : शहरात पीएमपी बसमध्ये चढताना गर्दीचा फायदा घेत चोरट्यांनी दोन महिलांच्या गळ्यातील एक लाख ३० हजार रुपये किमतीचे सोन्याचे दागिने चोरून नेले. पिंपळे सौदागर येथील ६५ वर्षीय महिला शुक्रवारी सायंकाळी महापालिका भवन शेजारील थांब्यावरून पीएमपी बसमध्ये चढत होत्या. त्यावेळी गर्दीचा फायदा घेत चोरट्यांनी महिलेच्या गळ्यातील ८० हजार रुपये किमतीचे सोन्याचे मंगळसूत्र लांबविले. याप्रकरणी महिलेने शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली.
याच दिवशी सकाळी अकराच्या सुमारास वाकडेवाडी येथील पीएमपी थांब्यावर अशीच घटना घडली. रेंजहिल्स भागात राहणाऱ्या एका महिलेच्या गळ्यातील ५० हजार रुपये किमतीचे सोन्याचे मंगळसूत्र चोरट्यांनी हिसकावले. याप्रकरणी खडकी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.
ज्येष्ठ महिलेचे मंगळसूत्र हिसकावले
चंदननगरमधील एका ज्येष्ठ महिलेचे एक लाख २० हजार रुपये किमतीचे मंगळसूत्र दुचाकीस्वार चोरट्यांनी हिसकावून नेले. ही घटना चंदननगर परिसरातील साईनगर येथे शनिवारी (ता. १३) सायंकाळी घडली. तक्रारदार ज्येष्ठ महिला (वय ६५, रा. आकाश कॅम्प, चंदननगर) सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास फेरफटका मारण्यासाठी बाहेर पडली होती. त्यावेळी दुचाकीवर आलेल्या चोरट्यांनी महिलेच्या गळ्यातील मंगळसूत्र हिसकावून ते पसार झाले. याप्रकरणी ज्येष्ठ महिलेने चंदननगर पोलिसांत फिर्याद दिली आहे.
