‘सकाळ टुरिझम एक्स्पो’ला उदंड प्रतिसाद
पुणे, ता. १४ : दररोजच्या धकाधकीच्या जीवनातून सुटका मिळवून प्रत्येकाला आपल्या कुटुंबासोबत पर्यटनाला जायचे असते. फिरायला गेल्यावर माणसाचे आयुष्य बदलून जाते, असा अनुभव हौशी पर्यटक सांगतात. त्यामुळे नागरिकांची ही गरज ओळखून आयोजित करण्यात आलेल्या तीन दिवसीय ‘सकाळ टुरिझम एक्स्पो’ची रविवारी (ता. १४) सांगता झाली.
‘सकाळ माध्यम समूहा’तर्फे आयोजित ‘सकाळ टुरिझम एक्स्पो’ शुक्रवार, शनिवार आणि रविवार (ता. १२, १३, १४) दरम्यान जंगली महाराज रस्त्यावरील हॉटेल सेंट्रल पार्क येथे आयोजित करण्यात आला होता. या एक्स्पोसाठी ‘केसरी टूर्स’ हे मुख्य प्रायोजक असून, ‘थॉमस कुक’ आणि ‘गिरिकंद ट्रॅव्हल्स’ हे ‘पॉवर्ड बाय’ प्रायोजक होते. ‘कॅप्टन नीलेश हॉलिडेज’ आणि ‘एसओटीसी हॉलिडेज’ हे सहयोगी प्रायोजक होते. शनिवारी आणि रविवारी पाऊस असताना देखील मोठ्या प्रमाणात पर्यटक ‘एक्स्पो’त सहभागी झाले होते. फक्त चौकशीच नव्हे तर हजारो पर्यटकांनी जागेवर पॅकेज बुकिंगदेखील केले.
एकाच छताखाली ३५ पेक्षा जास्त नामांकित टूर कंपन्या असल्याने पर्यटकांना मनासारखी आणि बजेटमध्ये टूर बुकिंग करता आली. व्हिसा नियमावली, परदेशी चलन, पर्यटनाची पूर्व तयारी, पर्यटकांच्या गरजेनुसार सवलतीच्या दरात टूर पॅकेज मिळाल्याने नागरिकांच्या चेहऱ्यावर समाधान दिसून आले. येणाऱ्या दिवाळीच्या सुट्टीत पर्यटनाला जाण्यासाठी अनेकांनी पसंती दर्शवली.
आंतरराष्ट्रीय पर्यटनासाठी पसंती दर्शवलेली पर्यटनस्थळांमध्ये व्हिएतनाम, युरोप, दुबई, बाकू अझरबैजान, अमेरिका, कंबोडिया, सिंगापूर, थायलंड, मलेशिया, भूतान, जपान, मॉरिशस, श्रीलंका, नेपाळ, बाली आणि इतर स्थळांचा समावेश होता. तर केरळ, कर्नाटक, काश्मीर, राजस्थान मेवाड-मारवाड, सिक्कीम, दार्जिलिंग, अंदमान, हिमाचल, गुजरात, मध्यप्रदेश, तमिळनाडू, कन्याकुमारी आणि सिक्कीम या राष्ट्रीय पर्यटनासाठी पसंती दर्शवलेली.
सकाळ टुरिझम एक्स्पो हा एक अप्रतिम अनुभव होता. एका ठिकाणी अनेक टूर कंपन्या, सवलतीचे दर आणि परदेशी तसेच देशातील पर्यटनासाठी भरपूर पर्याय मिळाले. व्हिसा प्रक्रिया, चलन, आणि टूरचे नियोजन याबद्दल तज्ज्ञांनी दिलेली माहिती खूप उपयोगी ठरली. आम्ही दिवाळीच्या सुट्टीसाठी येथेच टूर बुकिंगदेखील केले.
- आशिष पाटील, नागरिक
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.