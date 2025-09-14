दोघांची ४८ लाखांची फसवणूक
पुणे, ता. १४ : शेअर बाजारात गुंतवणुकीवर चांगल्या परताव्याच्या आमिषाने सायबर चोरट्यांनी दोघांची ४८ लाख रुपयांची फसवणूक केली. याप्रकरणी सायबर चोरट्यांविरुद्ध पर्वती आणि हडपसर पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल झाले आहेत.
याबाबत सिंहगड रस्ता परिसरातील ५८ वर्षीय व्यावसायिकाने पर्वती पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यानुसार गुन्हा दाखल झाला. सायबर चोरट्यांनी फिर्यादीच्या मोबाईल क्रमांकावर संपर्क साधला. शेअर बाजारात आयपीओमध्ये गुंतवणुकीवर चांगला परतावा मिळेल, असे आमिष दाखवले. त्यानंतर त्यांना लिंक पाठवून शेअर बाजारातील विविध योजनांची माहिती दिली. चोरट्यांनी त्यांना ऑनलाइन पद्धतीने बँक खात्यास पैसे जमा करण्यास सांगितले. त्यांनी चोरट्यांच्या खात्यात ४२ लाख ९५ हजार रुपये भरले. पैसे जमा केल्यानंतर चोरट्यांनी त्यांना वेळोवेळी परतावा जमा झाल्याचे भासविले. परंतु प्रत्यक्षात त्यांना परतावा मिळाला नाही. त्यांनी परताव्याबाबत विचारणा केली असता, चोरट्यांनी आणखी रक्कम गुंतवण्यास सांगितले. फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) अनिता हिवरकर तपास करीत आहेत.
अन्य एका घटनेत सायबर चोरट्यांनी हडपसर माळवाडी भागातील ५६ वर्षीय व्यक्तीची फसवणूक केली. फिर्यादीच्या फेसबुकवर चोरट्यांनी एक जाहिरात पाठवली. मार्केट मास्टर कंपनीमधून बोलत असल्याचे सांगून एका महिलेने त्यांना शेअर ट्रेडिंगमध्ये घरबसल्या पैसे कमावण्याचे आमिष दाखवले. या आमिषाला बळी पडत फिर्यादीने चार लाख ८७ हजार रुपयांची गुंतवणूक केली. मात्र, परतावा न मिळाल्याने त्यांनी हडपसर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) अश्विनी जगताप तपास करीत आहेत.
