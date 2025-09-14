पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता
पुणे, ता. १४ : गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसाने रविवारीदेखील (ता. १४) हजेरी लावली. पुढील दोन ते तीन दिवसांत पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे. तर पुणे जिल्ह्याच्या घाटविभागात जोरदार पावसाची शक्यता असल्याने सोमवारी (ता. १४) ‘यलो’ अलर्ट देण्यात आला आहे.
शहर आणि परिसरात रविवारी सकाळी ११ वाजल्यापासून हलक्या पावसाला सुरुवात झाली. त्यानंतर रात्री उशिरापर्यंत पावसाची रिपरिप सुरू होती. रविवारी शहरात कमाल तापमानातदेखील वाढ नोंदविण्यात आली, तर पुढील दोन ते तीन दिवसांत आणखी वाढ होण्याची शक्यता हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे.
पुणे आणि परिसरात सोमवारी (ता. १५) कमाल तापमानात किंचित वाढ होणार असून, ते २९ अंश सेल्सिअस इतके तर किमान तापमान २२ अंश सेल्सिअस इतके नोंदविण्यात येणार आहे. आकाश सामान्यतः ढगाळ राहणार असून, मेघगर्जना आणि विजांच्या कडकडाटासह मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. मंगळवारी (ता. १६) कमाल तापमानात किंचित वाढ होण्याची शक्यता आहे. कमाल तापमान ३० अंश सेल्सिअसपर्यंत नोंदविण्यात येणार असून, आकाश सामान्यतः ढगाळ राहणार आहे. मेघगर्जना आणि विजांच्या कडकडाटासह हलक्या ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे.
